Milan'da yeni dönem: Igli Tare resmen sportif direktör

Milan, sportif direktörlük görevine Igli Tare'yi getirerek yeni sezon öncesinde önemli bir adım attı.



Uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından taraflar el sıkıştı ve Tare, üç sezon boyunca Milan'ın kadro planlamasından sorumlu olacak.



Tare'nin göreve resmen başlaması için yalnızca bazı sözleşme detaylarının ve birkaç küçük maddenin netleşmesi bekleniyor. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması planlanıyor.



Tare'yi Milan'a kazandıran süreç Şubat ayında başlamıştı. Kulüp sahibi Gerry Cardinale, danışman Zlatan Ibrahimovic ve CEO Giorgio Furlani ile yapılan görüşmeler sonucunda Tare, tercih edilen isim oldu. Bir dönem Paratici ve D'Amico gibi alternatif isimler gündeme gelse de tercihin Tare'den yana kullanılmasıyla Milan, sportif yapılanmasında net bir yön çizmiş oldu.



