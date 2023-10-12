Milan'da Rade Krunic kararı!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Rade Krunic'le yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.



İtalyan basınında yer alan habere göre, Milan'ın Krunic ile yeni sözleşme imzalamak istediği ve Bosnalı futbolcuya senelik net 2.5 milyon euro maaş vermeye hazır olduğu aktarıldı.



Milan'ın Krunic ile görüşmeleri yıl sonundan önce son aşamaya getirmek istediği vurgulandı.



İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Krunic'in de takımında 3 yıl daha kalmaya istekli olduğu ifade edildi.



Krunic, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.



