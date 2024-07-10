Milan'da Morata için geri sayım!

İspanya formasıyla EURO 2024'te boy gösteren Alvaro Morata'non yeni takımı belli oluyor.



La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Alvaro Morata'non EURO 2024 sonrası Milan'a transfer olması bekleniyor.



Haberde kişisel şartlarda anlaşma sağlanamamasına rağmen transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.



MILAN ÖDEYECEĞİ BONSERVİS



Milan'ın Atletico'ya 13 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu da vurgulandı.



İtalyan ekibinin İspanyol yıldıza 4 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ancak Morata'nın 5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme talep ettiği yazıldı. Aradaki farkın kısa süre içinde kapanacağı ve transferin gerçekleşeceği ifade edildi.



IBRAHIMOVIC DEVREDE



Yıldız golcünün transferiyle Zlatan Ibrahimovic'in yakından ilgilendiği kaydedildi.



31 yaşındaki Morata, Atletico formasıyla 154 maça çıktı, 58 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.





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