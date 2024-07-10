Milan'da Morata için geri sayım!

İtalyan devi Milan, Atletico Madrid forması giyen Alvaro Morata'nın transferinde sona yaklaştığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Milan'da Morata için geri sayım!
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10 Temmuz 2024 14:42
İspanya formasıyla EURO 2024'te boy gösteren Alvaro Morata'non yeni takımı belli oluyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Alvaro Morata'non EURO 2024 sonrası Milan'a transfer olması bekleniyor.

Haberde kişisel şartlarda anlaşma sağlanamamasına rağmen transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.

MILAN ÖDEYECEĞİ BONSERVİS

Milan'ın Atletico'ya 13 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu da vurgulandı.

İtalyan ekibinin İspanyol yıldıza 4 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ancak Morata'nın 5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme talep ettiği yazıldı. Aradaki farkın kısa süre içinde kapanacağı ve transferin gerçekleşeceği ifade edildi.

IBRAHIMOVIC DEVREDE

Yıldız golcünün transferiyle Zlatan Ibrahimovic'in yakından ilgilendiği kaydedildi.

31 yaşındaki Morata, Atletico formasıyla 154 maça çıktı, 58 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

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