Milan'da Kessie yerine Renato Sanchez!

Milan'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Franck Kessie'nin yerine flaş isimler gündeme gelmeye devam ediyor.



Calciomercato'nun haberine göre, Milan'ın taraftarla yıldızı barışmayan Franck Kessie'nin yerine Lille forması giyen Renato Sanchez ve Sven Botman'ı transfer etmek istediği öne sürüldü.



Haberde Milan'ın sezon sonunda bu iki oyuncu için 50-60 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı aktarıldı.



Ayrıca, eğer bu iki transfer gerçekleşmezse İtalyan ekibinin Bordeaux forması giyen Yacine Adli ve Torino'da oynayan Tommaso Pobega için girişimlere başlayacağı belirtildi.



Franck Kessie, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 24 maçta, 6 gol 1 asist yapma başarısı gösterdi.





İLGİLİ VİDEO