Milan'da favori Lopetegui

İtalya Serie A'da bu sezon zirvenin arkasında kalan ve şampiyonluğu ezeli rakibi Inter'e kaptıran Milan'da gündem yeni teknik direktör.



Relevo'da yer alan habere göre, Stefano Pioli yollarını ayırmak isteyen Milan'ın Julen Lopetegui ile görüşmelerde bulunduğu belirtildi.



GÖRÜŞMELER HIZ KAZANDI



Lopetegui'ye West Ham United ve bazı Avrupa ekiplerinden de ilgi olduğu ancak İspanyol teknik adamın önceliği Milan'a verdiği ve görüşmelerin hız kazandığı ifade edildi.



Wolverhampton'dan Ağustos ayında ayrılan 57 yaşındaki Lopetegui, o tarihten bu yana bir kulüpte görev almadı.



Milan'da daha önce Thiago Motta ve Francesco Farioli adı da gündeme gelmişti.





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