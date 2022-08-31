Milan, Almanya'dan stoper transfer etti

İtalyan ekibi Milan, Almanya'da Schalke forması giyen defans oyuncusu Malick Thiaw'ı transfer etti. İşte transferle ilgili detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Milan, Almanya'dan stoper transfer etti
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31 Ağustos 2022 16:25
İtalya Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan, Alman ekibi Schalke 04'te forma giyen Malick Thiaw transferinde mutlu sona ulaştı. Milan, bu transferi sosyal medya hesabından açıkladı ve oyuncu için hoş geldin mesajı verildi.

THIAW, MILAN'A TRANSFER OLDU

Alman futbolcu sağlık kontrolünden geçirildi ve resmi açıklama da yapıldı. 21 yaşındaki futbolcu için Milan'ın yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Malick Thiaw geçtiğimiz sezon Schalke 04 formasıyla 31 maça çıktı ve 2 gol attı. Futbolcu yeni takımının formasıyla poz da verdi.



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