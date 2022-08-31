THIAW, MILAN'A TRANSFER OLDU

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

İtalya Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan, Alman ekibi Schalke 04'te forma giyen Malick Thiaw transferinde mutlu sona ulaştı. Milan, bu transferi sosyal medya hesabından açıkladı ve oyuncu için hoş geldin mesajı verildi.Alman futbolcu sağlık kontrolünden geçirildi ve resmi açıklama da yapıldı. 21 yaşındaki futbolcu için Milan'ın yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.Malick Thiaw geçtiğimiz sezon Schalke 04 formasıyla 31 maça çıktı ve 2 gol attı. Futbolcu yeni takımının formasıyla poz da verdi.