Milan, Allegri'yi açıkladı!

Milan, Sergio Conceiçao'nun ardından zaman kaybetmedi ve yeni teknik direktörünü açıkladı.İtalyan ekibi, teknik direktörlük görevine Massimiliano Allegri'nin getirildiğini açıkladı.Milan, Allegri ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Allegri'nin sözleşmesinde bir yıllık uzatma opsiyonu da yer alıyor.Massimiliano Allegri, 2010-2014 yılları arasında Milan'da teknik direktörlük yaptı. İtalyan çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerindeki ilk lig kupasını 2010-2011 sezonunda Milan'da kaldırdı.