Milan 2-0'dan dönüp kazandı!

Milan, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı Verona maçını 3-2 kazanmayı başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Milan 2-0'dan dönüp kazandı!
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16 Ekim 2021 23:49
İtalya Serie A'nın 8. haftasında AC Milan ile Hellas Verona karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadeleyi Milan 2-0'dan geri gelerek 3-2 kazandı.

Verona, 7. dakikada Gianluca Caprari ile öne geçti. Antonin Barak 24. dakikada penaltıdan skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sna erdi.

Milan, 59. dakikada Olivier Giroud ile geri dönüş fitilini ateşledi. 76. dakikada Franck Kessie ile eşitliği sağladı. 78. dakikada Koray Günter'in kendi kalesine attığı golle Milan kazandı.

Milan, bu galibiyetle namağlup serisini sürdürdü ve 22 puana yükseldi. Verona ise 8 puanda kaldı.

Milan, gelecek hafta Bologna'ya konuk olacak. Verona ise sahasında Lazio'yu ağırlayacak.


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