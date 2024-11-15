Mike Tyson'dan maç öncesi Jake Paul'a tokat!

Dünya, Mike Tyson ile Jake Paul arasında yapılacak olan boks maçını bekliyor...Bir zamanlar 'gezegenin en kötü adamı' olarak kabul edilen 58 yaşındaki Mike Tyson ile YouTuber Jake Paul, Teksas'taki AT&T Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. 80 milyon dolarlık karşılaşmada her iki boksör de 40'ar milyon dolar kazanacak.Dev karşılaşma öncesi yüz yüze gelen ikili arasında sinirler gerildi ve Mike Tyson kendisini daha fazla tutamadı.Jake Paul, yerde ilginç hareketler yaparak sahneye çıktı ve Mike Tyson'ın ayak ucuna basarak yüz yüze geldi. Bu durumu kendisine tehdit ve saygısızlık olarak algılayan Tyson, Paul'ün yüzüne sert bir tokat attı.Görevlilerin araya girmesiyle olay daha fazla büyümezken, Mike Tyson'ın oldukça sinirli olduğu ve onlarca kişi tarafından zor zaptedildiği görüldü.Jake Paul'ün ise yediği tokadı alaycı bir şekilde karşılaması ve seyircilere gülerek bir şeyler anlatması dikkat çekti.Kariyerinde 50 galibiyet ve 6 mağlubiyet bulunan "demir yumruk" lakaplı Tyson, en parlak döneminde boksu zirveye taşıyan isimdi. Bir anlamda kapalı gişenin tanımıydı. Ancak günümüzde izlenme ve gişe deyince Paul bu alanda zirvede. Dünyanın en fazla izlenen yayıncıları arasında gösterilen Paul, boks kariyerine 2019 yılında başladı. YouTube'ta 20.8 milyon takipçi ve yaklaşık 7.7 milyar izlenmeye sahip Jake Paul, profesyonel olarak 11 dövüşe çıktı. 27 yaşındaki boksör, 7'si nakavtla olmak üzere 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.Stadyumda 80 bin kişinin izleyeceği karşılaşmanın biletleri 49 ila 200 dolar arasında. Boks tarihinin en pahalı bileti olan ve ringe çok yakın mesafeden izlemeye olanak sunan biletler ise 2 milyon dolardan satışa çıktı.Müsabaka, iki dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirilecek. Aktif kariyeri boyunca ringdeki hırçın tarzıyla rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen Mike Tyson, tarihin en iyi boksörleri arasında gösteriliyor. Kariyerinde 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan 58 yaşındaki Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" ünvanını aldı. Tyson, aynı anda Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ünvanlarına sahip ilk ağır sıklet boksör oldu.Kariyerine 2005'te son veren ABD'li boksör, 15 yıl aradan sonra 2020'de gösteri maçı için ringlere dönerek sporseverleri ekran başına kilitledi. Ringlerin asi boksörü Tyson, sporseverlerin aklında Evander Holyfield ile 1997'de yaptığı maçla yer etti. Ünvan maçında Holyfield'ın kulağını ısırarak koparan ve diskalifiye edilen Tyson, spor dünyasının yıllar geçse de unutamayacağı bir ana tanıklık etmesine sebebiyet verdi. Yumrukları kadar özel hayatındaki çalkantılar ve yasa dışı olaylarla da anılan Tyson, İngiliz spor kanalı Sky Sports tarafından "Belki de profesyonel ringe adım atan en vahşi dövüşçü" olarak tanımlandı.