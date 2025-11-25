Mike Maignan için sözleşme çağrısı!

İtalyan eski teknik direktör Fabio Capello, Milan'ın Fransız kalecisi Mike Maignan ile ilgili açıklamalarda bulundu.Capello, Maignan gibi kalecilerin kolay bulunmadığını ve Milan'ın Fransız eldiven ile sözleşme uzatması gerektiğini söyledi.Maignan'nın maç kazandıran kalecilerden biri olduğunu söyleyen Fabio Capello,dedi.2021 yılından bu yana Milan'da forma giyen 30 yaşındaki Maignan'nın, İtalyan ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.Milan ile sözleşmesi sezon sonunda biten Maignan'nın, güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.