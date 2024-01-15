Mikail Okyar, Ankara Keçiörengücü'nde!

Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Mikail Okyar'ı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mikail Okyar, Ankara Keçiörengücü'nde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2024 14:20
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Sakaryaspor'da oynayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Mikail Okyar'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz Mikail Okyar ile anlaşmaya varmıştır. Mikail'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery