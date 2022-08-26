Miguel Crespo, geçen sezonu hatırlattı

Portekizli oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynananmaçında geçtiğimiz sezondan esintiler sundu.Portekizli ön libero yine bir ahtapot gibi orta sahada her yere yetişip, rakip ataklaraçekti. Kaptığı topları takım arkadaşlarına servis ederek, birçok hücum girişiminin hazırlayıcısı oldu. Kendisi de fırsat buldukça pozisyon kovalayan başarılı futbolcu 76'da kenara alınırken ayakta alkışlandı.Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maça çıkan Miguel Crespo, 1 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.