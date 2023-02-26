Midtsjö'den tekliflere ret!

Galatasaray'da ara transfer döneminde satış listesine konulan ve birçok teklif alan Fredrik Midtsjö, "Galatasaray'da kalıp şampiyonluk yaşamak istiyorum" diyerek bu teklifleri geri çevirdi.



Şu ana kadar bekleneni veremeyen Norveçli orta saha, iyi bir kamp dönemini geride bıraktığını ve Galatasaray'a maksimum katkı sağlamayı hedeflediğini dile getirdi.



29 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında şu ana kadar 17 maçta sahaya çıktı.





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