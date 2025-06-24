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Middleton, Wizards'taki 33 milyon dolarlık opsiyonunu kullandı

Washington Wizards forveti Khris Middleton, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre 2025-26 sezonu için 33.3 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullandı.

calendar 24 Haziran 2025 13:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Middleton, Wizards'taki 33 milyon dolarlık opsiyonunu kullandı
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Washington Wizards forveti Khris Middleton, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre 2025-26 sezonu için 33.3 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullandı.

11 sezon boyunca Milwaukee Bucks forması giydikten sonra 2023 yazında 3 yıl – 102 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzalayan Middleton, Şubat ayındaki takas döneminde Washington'a gönderilmişti.

Ancak son yıllarda sakatlıklarla boğuşan 33 yaşındaki oyuncu, Wizards formasıyla yalnızca 14 maçta görev alabildi. Bu maçlarda 22.1 dakika süre alıp 10.7 sayı, 3.7 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları yakaladı.

Middleton'ın sağlıklı kalması halinde, genç yeteneklerle dolu Wizards kadrosunda liderlik rolü üstlenmesi bekleniyor. Washington, 2024 NBA Draftı'nda Alex Sarr, Bub Carrington ve Kyshawn George'u ilk turdan kadrosuna katmıştı.


Wizards, geçtiğimiz sezonu 18-64'lük dereceyle tamamladı ve üst üste dördüncü kez play-off'ların dışında kaldı.


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