Oklahoma City Thunder point guardı Vasilije Micic, Oklahoma'nın Golden State Warriors karşısında kazandığı deplasman galibiyetinde parladı.



Thunder, Stephen Curry'den yoksun olan Warriors'a karşı 128-109'luk bir skorla deplasmanda zafer elde ederken, Micic'e yeteneklerini sergilemesi için geniş bir fırsat sağladı.



Eski EuroLeague MVP'si, Anadolu Efes döneminden bu yana 20 dakikadan uzun süre oynadığı ilk normal sezon maçında 21 dakikanın biraz üzerinde süre alarak 7 asist yaptı, ayrıca 5 sayı ve 2 ribaund ekledi.



Takım arkadaşlarıyla iyi bir sinerji yakaladığı dikkat çeken Sırp oyun kurucu, takımın uzunlarının kolay basketler bulmasını kolaylaştırarak, Thunder'ın farkı açmaya başladığı üçüncü periyodun sonuna doğru iki asistle galibiyete büyük katkılarda bulundu.





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