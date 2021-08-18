Michy Batshuayi: 'Pozisyona girmeden bile gol atarım'

Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi, siyah - beyazlı takıma imzası sonrasında açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş'a geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Batshuayi, "Beşiktaş'a katılmaktan dolayı inanılmaz mutluyum. Benim için inanılmaz bir fırsat. İstanbul'daki çılgın karşılama içim tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Çok yakında stadyumda görüşürüz" ifadelerini kullandı.



Golcü oyuncu tanıtım videosunda ise, "Bazıları fazlasını hak eder. Bazen de o insanlar inancçlarının mükafatını alır. Benim kişiliğimi bu kıyafetin içindeki değil, yaptıklarım tanımlar. Pozisyona girmeden dahi gol atabilirim. Bana göre, karambol anları bile penaltı vuruşu kadar nettir. Ben neyim? Ben Beşiktaş'ın ihtiyacı olan her şeyim. Ben, Batshuayi." şeklinde konuştu.









