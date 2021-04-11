"Michael Frey'in heykelini dikin!"

Fenerbahçe'nin Waasland-Beveren'e kiraladığı Michael Frey, Belçika'daki başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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'Michael Frey'in heykelini dikin!'
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11 Nisan 2021 19:12
Fenerbahçe'den sezon başında Belçika Pro League takımlarından Waasland-Beveren'e kiralanan Michael Frey, başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

11 Nisan Pazar günü oynanan ve Kortrijk'in 4-3 kazandığı maçta takımının 3 golünün de altına imza atan Frey, mağlubiyete engel olamadı. Frey'in gollerinden biri 90+3'te gelse de Kortrijk, 90+6'da bulduğu golle galibiyete ulaştı.

Frey'in performansı sonrası bir Beveren taraftarı, "Bu adamın heykelini dikin" paylaşımında bulundu.

BU SEZON 18 GOLE ETKİ ETTİ

Waasland-Beveren ile 28. maçına çıkan Frey, toplamda 15. golüne ulaştı. İsviçreli forvet, ayrıca 3 asist yaparak toplamda 18 gole etki etti.

Fenerbahçe'nin bu sezon transfer ettiği forvetlerden Mbwana Samatta 28 maçta 6 gol, Mame Thiam 31 maçta 8 gol, Papiss Cisse ise 24 maçta 4 gol atabildi.

FENERBAHÇE'DE 23 MAÇ 5 GOL

Frey, Fenerbahçe kariyeri boyunca 23 maça çıkarken 5 gol atıp 1 asist yaptı.

Fenerbahçe, Frey'i 2018 yazında Zürcih'ten 2.64 milyon euro bonservisle transfer etmişti.





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