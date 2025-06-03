Miami Heat, Eurohoops İspanya'dan Alex Molina'nın haberine göre, yardımcı antrenörlük görevi için Sergio Scariolo ile ilgileniyor.64 yaşındaki deneyimli İtalyan çalıştırıcının, bir NBA takımıyla görüşmek üzere ABD'ye gideceği belirtilirken, bu takımın Miami Heat olduğu düşünülüyor.Anlaşmanın sağlanması halinde Scariolo, başantrenör Erik Spoelstra'nın ekibine katılacak. Scariolo, 2018–2021 yılları arasında Toronto Raptors'ta yardımcı antrenörlük yapmış ve 2019 NBA şampiyonluğu yaşayan teknik ekipte yer almıştı.2021 Şubat'ında Raptors'ın sağlık protokolleri nedeniyle yedek kulübesiz kaldığı dönemde geçici başantrenörlük de yapan Scariolo, sonrasında İtalya'ya dönerek Virtus Bologna'nın başına geçti.Virtus Bologna ile 2022 EuroCup zaferi ve 2021 ile 2022 yıllarında İtalya Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Scariolo, EuroLeague play-off'larını kaçırdı ve arka arkaya iki yıl İtalya Ligi finalini Olimpia Milano'ya kaybetti. Kulüpteki görevi, kadro planlamasına yönelik tartışmalı açıklamaları sonrası Eylül 2023'te sona erdi.Bu ayrılığa rağmen Scariolo, Avrupa basketbolunun en saygın teknik adamları arasında yer alıyor. FIBA turnuvalarında birçok madalya kazanan çalıştırıcı, taktiksel disipliniyle tanınıyor.Miami Heat, 2024–25 sezonunu Doğu Konferansı'nda 37 galibiyet–45 mağlubiyetle 10. sırada tamamlamıştı.