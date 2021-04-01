Metin Sipahioğlu: 'Beşiktaş'a 5 şampiyonluk daha verilmeli'

Fenerbahçe'de İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu FB TV'de 1959 öncesi şampiyonluklar hakkkında konuşurken, Beşiktaş'a da değindi.
Metin Sipahioğlu, 15 şampiyonluğu olan Beşiktaş'a 5 şampiyonluk daha verilmesi gerektiğini söyledi. Bu durumda Beşiktaş da 4 yıldıza ulaşacak.
Sarı lacivertlilerin yöneticisi açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
"BÖYLE SAÇMA BİR TEZ OLUR MU?"
"Beşiktaş diyorlar, haklı bir şekilde aldı 2 şampiyonluğu, Fenerbahçe 9 şampiyonluğu almasın. Beşiktaş, Avrupa'da temsil etti, Fenerbahçe temsil etmedi diyorlar. Avrupa kupaları 1955'te oynanmaya başlandı. 1955'ten evvel Avrupa'da UEFA bazında şampiyona yoktu. O zaman bütün ülkeler 1955'ten evvelki şampiyonlukları saymasın. Böyle saçma bir tez olur mu!"
"BEŞİKTAŞ'A 5 ŞAMPİYONLUK DAHA VERİLSİN"
"Bizce Beşiktaş'ın haklı ve alması gereken 5 şampiyonluk daha var. 1959 çizgisi fiktif ve delinmeye müsaittir. Beşiktaş'ın başvurusu kolayca kabul edilmiş ve 1956'ya çekilmiştir. Bu bile çizginin ne kadar saçma ve fiktif olduğu ortadadır. Bizce başlangıç 1923'tür."
Metin Sipahioğlu, 15 şampiyonluğu olan Beşiktaş'a 5 şampiyonluk daha verilmesi gerektiğini söyledi. Bu durumda Beşiktaş da 4 yıldıza ulaşacak.
Sarı lacivertlilerin yöneticisi açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
"BÖYLE SAÇMA BİR TEZ OLUR MU?"
"Beşiktaş diyorlar, haklı bir şekilde aldı 2 şampiyonluğu, Fenerbahçe 9 şampiyonluğu almasın. Beşiktaş, Avrupa'da temsil etti, Fenerbahçe temsil etmedi diyorlar. Avrupa kupaları 1955'te oynanmaya başlandı. 1955'ten evvel Avrupa'da UEFA bazında şampiyona yoktu. O zaman bütün ülkeler 1955'ten evvelki şampiyonlukları saymasın. Böyle saçma bir tez olur mu!"
"BEŞİKTAŞ'A 5 ŞAMPİYONLUK DAHA VERİLSİN"
"Bizce Beşiktaş'ın haklı ve alması gereken 5 şampiyonluk daha var. 1959 çizgisi fiktif ve delinmeye müsaittir. Beşiktaş'ın başvurusu kolayca kabul edilmiş ve 1956'ya çekilmiştir. Bu bile çizginin ne kadar saçma ve fiktif olduğu ortadadır. Bizce başlangıç 1923'tür."