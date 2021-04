CANLI: Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR (TIKLAYIN)

Süper Lig'de son dönemde tansiyonu iyice artan bir tartışma yaşanıyor: 1959 öncesi şampiyonluklarFenerbahçe, yıllardır dillendirdiği resmi hesaba dahil edilmeyen şampiyonlukları için TFF'ye başvurdu.Sarı-lacivertliler, 1924'ten bu yana futbol federasyonunun oynattığı ülke şampiyonluklarıyla birlikte toplamda 28 kez mutlu sona ulaştığını belirterek beşinci yıldızı talep etti.Fenerbahçe'de İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu FB TV'de konu hakkında açıklamalarda bulunuyor. Canlı takip ediyoruz. İşte açıklamalar..."Biz Galatasaray aleyhine derbiden sonraki açıklamadan sonra hiç açıklama yapmadık. Onlar 1 saat boyunca sadece Fenerbahçe'yi hedef alan açıklamalar yaptılar. Bilgisizce konuşuyor. Galatasaray başkanı art niyetli konuşuyor.""Kullanmak zorunda kalacağımız üslup adına camiamızdan özür diliyoruz. 2 katı yaşımdaki Galatasaray başkanına belgelerle cevap vermek hicap duyduğum bir şey ama onlar bunları söylemekten utanmıyorsa bizim de onlara cevap vermekten ötürü utanacak halimiz yok. Türkiye şampiyonluklarının sayılmasının karşısında lobi yapıyorlar. Bugüne kadar da sayılmaması için kimlerle lobi yaptıklarını itiraf ettiler.""Galatasaray başkanını Fenerbahçe ve Türkiye Cumhuriyeti devletini karşı karşıya getirmeye çalışmaması için uyarmıştık. Bir yönetim anlayışı bunu 1 ayda 2 defa aynı şeyi yapıyorsa bu hata değil kasıttır. Misille cevap vereceğiz. Fenerbahçe Cumhuriyeti, rahmetli Halit Deringör'ün ifade ettiği üzere bir gönül cumhuriyetidir, bir metafordur. Fenerbahçe'nin devletine, milletine, cumhuriyetine bağlılığı, bu devlet, millet, cumhuriyet için yaptıkları ortadadır. Hangi kulübün cemaatlerin, tarikatların etrafında gezindiği, bir terör örgütü liderinin 'Dualarla himmetlerler ayağa kaldırmamız lazım' dediği ortadadır. Şampiyonluk belgesellerinden FETÖ firarilerini çıkarmak zorunda kalan bellidir. Burası Fenerbahçe Cumhuriyeti'dir. Bu bir metafordur. Fenerbahçe'nin duruşu ortadadır, bellidir.""Bu tip metaforlar üzerinden ayrılıkçı bir şekilde göstermeye, devletle karşı karşıya çalışmak aklın yaşta değil başta olduğunun kanıtıdır. Galatasaray taraftarının da bir tanımlaması var. Galatasaray resmi hesabı paylaşmış. 'Tek krallık Galatasaraylılık' yazmışlar. Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye'nin yönetim şeklini tanımıyor, krallık istiyorlar mı diyelim. Böyle saçmasapan işlere ihtiyaç var mı? Bizler milyonları temsil ediyoruz. Böyle saçmasapan işlere gerek yok. Biz bu işlere girmeyiz ama Galatasaray, Fenerbahçe'yi sürekli devletle karşı karşıya getirmek istiyor. Yalan beyanlarla devleti meşgul ediyorlar. Savcılığa bir suç duyurusunda bulundular. Bu pankart için savcılarımızı göreve çağırıyorlar. Türkiye'nin kurumlarının, memurlarının çok önemli işleri var. Bu tip yalan beyanlarla uğraştırmayın.""Yeter artık! Türkiye Cumhuriyeti'nin bunlarla işi yok. Bizi devletle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Yeter artık! Böyle yaparlarsa her hafta misliyle cevap veririz. Fenerbahçe Cumhuriyeti tertemizdir. Tüm şampiyonluk posterleri ortadadır.""Maalesef yine bilgisizce verdirilmiş bir demeç. 1959 öncesi şampiyonluklar Fenerbahçe için uzun yıllardır bir duruş ve kulüp politikasıdır. 5-6 yıl kadar evvel Aziz Yıldırım döneminde kulüpte bir komite kuruldu. Şekip Mosturoğlu bu komiteydi. O dönem bir taraftar olarak elimden geleni yapmak için bu komitedeydim. Bugün yaptığımız başvurunun altyapısı bu komitede atılmıştır."Aziz Yıldırım'ın 2014 şampiyonluğundan sonraki demeci: "Fenerbahçe'nin bugünkü 19'uncu, gerçekteki 28'inci şampiyonluğudur.""Gördüğünüz üzere 2014'ten sonra gerçekteki 28. şampiyonluğumuz vurgusu yapıyor. 2014 şampiyonluğunda kulübümüz Volkan Demirel'in sözlerini paylaşmıştır. 'Müzemizde 28 şampiyonluğumuz var." Tarih 17 Temmuz 2014. Yine Volkan Demirel, '6. yıldızımıza gidiyoruz' deniliyor. Tarih, arşiv her şeyi ortaya sermekte. Mustafa Cengiz'e bu kadar bilgi yeterlidir herhalde Aziz Yıldırım'ın da bu konuya değindiğine.Müslif tüccar gibi saçmasapan iddiaları var. Bu iş kulüp anlamında 5-6 yıldır çalışıyor. Biz göreve geldiğimizde, ilk sezonumuzda 28 şampiyonluk vurgusunu hep yaptık. Sayfa hazırladık, video yaptık, iletişim çalışmaları yaptık. İlk 2 sene iletişim çalışması yapıp, ne kadar haksız bir katliamla karşı karşıya kaldığımızı gösterdikten sonra hukuki başvuruyu yapacağımızı söylemiştik. 3. sezonumuzda başvuruyu yaptık. Bu her şeyden bağımsız bu hak arayışıdır.Suyun karşı tarafı hiç haksızlığa uğramamıştır. Her zaman hak yediler. Kollanmanın anlamlarını bilirler. Bu kadar haklı olduğumuz bir davada hak arayışına girmemizi anlayamazlar. Bunu anlayamazlar. Böyle bir beklentimiz yok.""Mustafa Cengiz'in sözlerine gülsek mi, sinirlensek mi bilemiyorum. 'Hırsızsınız demiyorum' ama diyerek ima yapılıyor. Hırsız mırsız. İlk defa duyuyorum. Enteresan geldi. Biraz serinkanlı olmaya çalışıyorum. Geçen bir TV kanalında, Galatasaray'ın Divan Kurulu Başkan adayı olmuş, TFF'de Tahkim Kurulu başkanlığı yapmış Türker Aslan malum aynı camianın insanı. Aynı demeci verdi. Tahkim Kurulu'na geldi, reddettik, yeni ne geldi diyor. Nasıl bir teşkilatla yönetildiğini bu ülkenin kanıtı. Türker Aslan'lar, Haluk Ulusoy'lar...Herkes şunu çok iyi bilsin. Ortada büyük bir yalan var. Fenerbahçe bugüne kadar ne TFF'ye, ne Tahkim'e, ne TBMM'ye, ne de başka bir kuruma resmi hiçbir başvuru yapmamıştır. Hiçbir başvuru yapmadığımız için kulübümüze verilmiş hiçbir ret yoktur. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız başvuru, Türkiye Cumhuriyeti içinde yaptığımız ilk başvurudur.""Varsa bu konuda kulübümüzün resmi bir başvuru yaptığımızın kanıtı, çıkartsınlar belgeyi 'Bu resmi başvurudur' demeleri gerekiyor. Yoksa özür dilesinler. Bir sürü iddialarda bulundular, takır takır çatır çatır ispat ettik yalanlarını. Özür dilemediler. Yalan söylüyorlar. Fenerbahçe'nin ilk başvurusu birkaç hafta evvel yapılmıştır. Fenerbahçe'nin hiçbir kuruma başvurusu olmamıştır daha öncesinde.""Galatasaray ile ilgili iki belge paylaşacağım. Bütün kamuoyu iyi izlesin. Bu iki belgeden sonra kim hırsız kim değil tüm Türkiye görecek.""1923'te TFF kuruldu, 1924'te bölgesel değil ulusal bazda bir şampiyona düzenledi. Bunun adı Türkiye Futbol Birinciliği'dir. TFF org üzerinden bunun görseli de var. TFF kuruluş yıllarını anlatırken, "İlk Türkiye şampiyonası Ankara'da yapılmış ve şampiyon Harbiye olmuştur' denilir. Tarihçede herkes bunu görebilir. 'İlk deplasmanlı lig kapsamındaki milli küme maçları da bu dönemde yapılmıştır.' deniliyor. TFF açıkça bunu beyan ediyor."Harbiye'nin şampiyon olduğu sezon 12 farklı şehir katılmıştır. Her şehrin 1 galibi, Türkiye Futbol Birinciliği'ne katılıyor. 1924-1951 yılları arasında yapıldı. Bizim şampiyon olduğumuz sene 16 farklı sene var. 1935'te 24 farklı şehrin takımı katılıyor. 1924'te Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Kemal'in bir beyanatı ve belgeseli var. Atatürk diyor ki, 'Bu şampiyonaya gelecek tüm takımların ulaşım masrafları devlet tarafından yarı yarıya karşılanacak' Bu belge önemlidir. Atatürk'ün ilk 1924'teki şampiyonaya verdiği önem ortadadır.""Beşiktaş'ın 1959 öncesi 2 şampiyonluğu bizce haklı olarak sayılmış ve yıldız hesabına katılmıştır.""Dünyada iki kritere bakarlar. Federasyon kurulmuş mu, ulusal bir şampiyona mı? Galatasaray dışında bu 1959 öncesi şampiyonluklarının karşısında duran bir kulüp yok. Hasta Galatasaraylı, 'Galatasaray başkanlığı en büyük hayalim' diyen Ulusoy ile 1959 öncesini hiçe saydılar. Tahkim Kurulu Başkanı olan Türker Aslan katakulli ile 1959 öncesini sildiler. Galatasaray da bunun karşısında nasıl durduğunu anlatıyor. İtirafçı oldular dilekçeleriyle. Bu şampiyonlukları saydırmamak onların başarısıdır."