Galatasaray'dan Ali Koç paylaşımı

Galatasaray, 1959 öncesi sezonlarla ilgili olarak yaşanan tartışmalar sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bir röportajındaki sözlerini yayınladı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'dan Ali Koç paylaşımı
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01 Nisan 2021 17:11
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Galatasaray, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye yönelik bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe Yöneticisi Metin Sipahioğlu, FBTV'deki yayında, "Fenerbahçe'nin devletine, milletine, cumhuriyetine bağlılığı, bu devlet, millet, cumhuriyet için yaptıkları ortadadır. Hangi kulübün cemaatlerin, tarikatların etrafında gezindiği, bir terör örgütü liderinin 'Dualarla himmetlerler ayağa kaldırmamız lazım' dediği ortadadır. Şampiyonluk belgesellerinden FETÖ firarilerini çıkarmak zorunda kalan bellidir. Burası Fenerbahçe Cumhuriyeti'dir. Bu bir metafordur. Fenerbahçe'nin duruşu ortadadır, bellidir." demişti.

Galatasaray Yöneticisi Yusuf Günay ise cevaben, "Fenerbahçe'yi temsil eden bir kişi çıkıp da Galatasaray, terör örgütü mensubu gibidir bir söz söylemesi asla kabul edilebilir değil. Bu tip insanlar yöneticilik yapmasın." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray, bu tartışmalar üzerine sosyal medya hesabı üzerinden, "Alçak bir terör örgütü ile kulübümüzün adını sistematik bir şekilde ananlara ufak bir hatırlatma." diyerek Ali Koç'un başkan adaylığı sürecinde HaberTürk'ten Veyis Ateş'e yaptığı açıklamaları yayınladı. 



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