Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt: 'Çaresizlikten yapıyorlar'

Fenerbahçe'de Metin Sipahioğlu'nun sözleri sonrası (OKUMAK İÇİN TIKLAYIN) gözler Galatasaray'a çevrilmişti.
Galatasaray'da Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Spor Tarihçisi Melih Şabanoğlu, 1959 yılı öncesi mahalli lig organizasyonları ve diğer güncel konularla ilgili sarı kırmızılıların görüşlerini aktardı
Galatasaray'ın açıklamalarını da canlı aktardık
*Fenerbahçe'nin progreamı üzücüydü
*Sonuçlar, F.Bahçe'yi bu hale getirdi
*Onlara 3 yıldız kaybetmedik
*Bu başvuruyu biz başta ciddiye almadık
*Terör örgütüyle anmaları üzüntü verici
*Bu tip insanlar yöneticilik yapmasın
*Fenerbahçe başvuru yaptı, bunu reddettik
*Rekabette kalite olacak dedik tersi oldu
*Krallık meselesi, Real Madrid içindi
*Fenerbahçe'de ciddi bir travma var.
*Galatasaray'ın önünde olsalar yapmazlardı
GS TV SPİKERİ EBRU GÜRSOY
"FBTV yayınını hicap duyarak takip ettik. Galatasaray'ı hedef alan sözlerle büyük iftiralar, çarpıtılmış belgeler vardı. Kim yaptı bu yayını? Fenerbahçe Spor Kulübü Yöneticisi Metin Sipahioğlu hakaretler etti. Bilgisiz, art niyetli, yalan beyanlar, iki yüzlülük, terör örgütleriyle iltisaklılar dedi. Utanarak takip ettik. Galatasaray'ı karalamak bu kadar kolay değil."
YUSUF GÜNAY: ÜZÜCÜ BİR PROGRAMDI
"Üzücü nitelendirmelerle dolu bir program izledik. Türk sporundaki kalitenin bu noktaya gelmesi beni ziyadesiyle üzdü. 2018 yılı hem Galatasaray'da hem Fenerbahçe'de yönetimlerin değiştiği bir yıl oldu. Ocak 2018'de Mustafa Cengiz, Haziran 2020'de Ali Yıldırım Koç göreve geldi. Bu süreçte başkanımızın, şöyle bir beyanatı olmuştu, 'Rakibe saygı, kendine sayı' Biz bu süreçte rakiplerimize asgari saygı göstererek hareket ettik. Yöneticiler, genel kurullarından aldıkları yetkiyle layıkıyla temsil etmesi gerekir. Bir yönetici bu üslupla konuşmalıdır. Biz camiayı ve yönetimi ayırıyor. Fenerbahçe camiası ayrıdır, yönetimi elbette ayrıdır."
"SONUÇLAR FENERBAHÇE'Yİ BU HALE GETİRDİ"
"Aziz Yıldırım ve Ali Yıldırım seçime katıldığında, Ali Yıldırım Bey rekabetin artacağı, daha kaliteli futbolun, daha kaliteli yönetimin olacağını iddia etti. Biz de 'Gerçekten Türk sporu için yeni bir yönetim başlayacak. Rakibiniz ne kadar kaliteli olursa, siz de o kadar zinde olursunuz.' dedik. Böyle bir beklenti oluşmuştu. Gelinen nokta itibariyle, sahadaki başarısızlıklar Türkiye'yi yeni bir gündemin içine itti. Hem genel başarısızlıklar hem iki kulüp arasındaki sonuçlar Fenerbahçe'yi bu noktaya getirmiş durumda."
"SON 3 YILDIR YENİLMEDİK"
"Galatasaray, son 3 yılda Fenerbahçe'ye karşı hiç mağlubiyet aldı. Kendi sahasında 2 kez galip gelmiştir. VAR uygulamasından önceki son maçı da aslında kazanmıştık ama hakem gözü önündeki faulü görmedi. Futbolcuları kendi eliyle topu düzelterek golü attı. Galatasaray, VAR ile birlikte rakibine üstünlük sağlamıştır. Bu başarısızlıkları örtmek ve gündemi değiştirmek adına yakın tarihte TFF'ye başvuru yapıldı."
"BAŞTA CİDDİYE ALMADIK"
"Bu başvuruyu biz başta ciddiye almadık. Haksız, haklı değil, meşru değil, hukuki değil. 1923/24 yılındaki oynanan bir oyunu 1932/33 bir müsabakayı, 2021 yılındaki şu an uygulanan ligin kurallarına göre 90 yıl evveline giderek şampiyon edilmesi konusunda bir başvuru. TFF'nin bir Beşiktaş kararı var. Bu konu Türkiye'de çok tartışıldı. Türkiye, ulusal bir lige, bugünkü anlamda oynanan ve kuralları olan bir lige 1959'dan sonra kavuştu. Siz 90 yıl geriye giderek kuralı, kaidesi, düzeni olmayan, sürekli olmayan, 1 yılda 2 ayrı şampiyon çıkaran turnuvaların sonuçlarını gelip 90 yıl sonra bugün bir etki edebilecek tasarrufta bulunamazsınız."
"TFF'ye yapılan başvuruda, bir konu yetki, şekil, amaç ve konu itibarıyla hukuka uymamaktadır. TFF Tahkim Kurulu bir karar vermiş. Aynı konu tekrar gündeme getirilmesi, hukuka uygun olmadığı halde, bu spordaki kardeş ve barışı bozucu bir etki yaratır."
"ASLA KABUL EDİLEMEZ"
"Fenerbahçe yöneticisinin, Galatasaray camiası için kullanığı sözler esas mesele. Bu son derece yanlış, asla kabul edilemez, bir sorumluluk sahibi kişinin ağzından çıkmayacak, bu ülkenin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Galatasaray'ı terör örgütüyle bir araya getirmesi üzüntü verici bir durumdur."
"BU TİP İNSANLAR YÖNETİCİLİK YAPMASIN"
Galatasaray, Ali Koç'un Haziran 2018 yılındaki videosunu yayınladı; "Görelim kim terör örgütüyle iltisaklı.
Ali Koç'un, "Ben kötü niyetli biri olsam derim ki, o savcıları polisleri ben mi kulübe üye yaptım, ben mi onlarla maç yaptım, ben mi tavla oynadım." sözleri üzerine...
Yusuf Günay: "Günün sonunda Galatasaray'ın yaptığı şey şu, haklı olmayan meşru olmayan bir başvuru olduğunu söylemesi. Fenerbahçe'yi temsil eden bir kişi çıkıp da Galatasaray, terör örgütü mensubu gibidir bir söz söylemesi asla kabul edilebilir değil. Bu tip insanlar yöneticilik yapmasın."
"İFTİRA ATIYORLAR"
Bizim camiamızda böyle bir tartışma olmadı. 1-2 tane profesyonel sporcudan kaynaklanarak bu iftiraların atılması fayda sağlamaz. Biz böyle daha çok görüntü gösteririz. Bunlar yakışık almayan şeyler.
GSTV spikeri: Mevcut kadrolarına bakmalarını tavsiye ediyoruz.
AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİ YAYINLANDI
GSTV'de Aziz Yıldırım'ın Haziran 2017'de yaptığı konuşma yayınlandı
Aziz Yıldırım: "2 yıldız ilave ettiler. 1959'da hesap kitap matematik sığmıyor. 1959'da lig başlamış. Bu ligin şeyine göre şampiyon belli. Biz 19, Galatasaray 20 falan bilmem ne. Bunlar gittiler, 1959'dan önceki yıllarda 2 yıl şampiyon olmuşlar. Sosyal medyada söylüyolrar, biz de müracaat edelim yıldızları alalım diyorlar. Bu zorbalıktır. Haluk Ulusoy verememiştir, Tahkim Kurulu da bir bahaneyle halletmiştir, çıkarmıştır. Bir acayip acayip işler. Duruşumuz var diyorlar. Duruşunuz varsa 2 yıldızı iade edin. Yıldız insana bir şey kazandırmaz."
Yusuf Günay: "Aziz Yıldırım Bey'in de bu yıldızlarla ilgili başvurularının olduğunu gösterdiler. Kendisinin konuşması ortada. Türker Aslan Bey bağlanacak. O görüşmeden sonra biz konuşmalarımızı bina edelim, daha iyi olur. Daha önce Tahkim Kurulu başkanlığı yaptı."
Metin Sipahioğlu ne demişti?
"Herkes şunu çok iyi bilsin. Ortada büyük bir yalan var. Fenerbahçe bugüne kadar ne TFF'ye, ne Tahkim'e, ne TBMM'ye, ne de başka bir kuruma resmi hiçbir başvuru yapmamıştır. Hiçbir başvuru yapmadığımız için kulübümüze verilmiş hiçbir ret yoktur.
TÜRKER ASLAN'IN SÖZLERİ
Türker Aslan: "Ben 15 seneden fazla Tahkim Kurulu'nda görev yaptım. 15 senesinde başkandım. Haluk Ulusoy döneminde bir müracaat yapıldı, biz de onayladık. Fenerbahçe'nin talebini reddettik. Bu bir vakıa. TFF'nin arşivindedir. Sorumluluk içindeki TFF bunu ortaya çıkarmalıdır. Tahkim Kurulu'nun kararı ortadayken yeni bir delil olmadan yeniden gündeme getirilemez. Fenerbahçe kulübünün genç yöneticisini üzüntüyle izledim. Beyanlarının seviyesi düşük, biraz terbiyesizce, saygısızcaydı. Kendisini muhatap alıp böyle bir şeyi uygun görmem. Ben 50 senedir sporun içindeyim. Beni Fenerbahçe'nin o dönemki yöneticilerine sorarsa benim ne kadar tarafsız olduğumu bilir. Kendisi Haluk Ulusoy ve Türker Aslan bu işi manipüle etti, tezgah kurdu gibi beyanda bulundu. Bu doğru değil. Ben 12 senede CAS hakemliği yaptım. Türkiye'nin tek hakemiydim 2 dönem boyunca. Taraflı / tarafsız olup olmadığımı Metin Sipahioğlu denen arkadaş bir araştırsın. Belki bu sözlerini ortadan kaldırır."
Yusuf Günay: Türker Aslan'ın ifadeleri bizim için yeterlidir. Biz TFF'den ve Tahkim'den bu evrakları istedik.
Türker Aslan: Evrağın kaybolup kaybolmadığı federasyonun sorumluluğunda. Arşivdedir. Biz kararı veririz, tebliğ ederiz, sonrasıyla ilgilenmeyiz. Bu konuda TFF yönetim kurulu kararı da var. O karara karşı bize geldiler.
Türker Aslan: TFF'nin o karar doğrultusunda gereğini yapması lazım.
Türker Aslan: Aziz Yıldırım, 2017'de genel kuruldaki konuşmasında müracaatı söyledi. Bir basın organında böyle bir müracaatı yaptık diye Bedri Baykam'ın sözleri var. Kendileri beyan ediyorlar. Tevil inkar kabul etmez.
"ESKİ ŞAMPİYONLUKLAR KABUL EDİLEMEZ"
Yusuf Günay: "Anayasanın 59. maddesine 2011 yılında 3. bir fıkra eklendi. Spor federasyonları üzerine Tahkim öngörüldü. Tahkim kararlarının yargıya kapalı ve en üst karar olduğunu hükme bağladılar. Bir konu Tahkim Kurulu'nda görüşülüp karara bağlandıktan sonra yeniden başvuru yapılamaz. Bu bir hükümdür."
"Diğer bir karar daha var. 2012 yılında Beşiktaş'ın şampiyonluklarıyla ilgili bir talep var. Orada ilgi çekici bir ifade var hükümde. 1956-57-58 öncesindeki şampiyonlukların ulusal bir lig statüsünde olmayacağı ve kabul edilemeyeceği söylenmiş. Herkes bunu net görebilir. 2012'de Tahkim Kurulu, 1956 öncesini yeni bir şampiyonluk olarak kabul edilemeyeceğini hüküm olarak kabul etmiş durumda."
MELİH ŞABANOĞLU: KÜLTÜR GEREĞİ SORGULUYORUM
Melih Şabanoğlu: "Ben hasbelkader tarihçi olma iddiasında bir insanım. Tarih bir bilim değildir ama bilimsel yöntemi kullanır. O konuyu objektifçe ele alıp sonuca ulaşmaktır tarihçilik. 2014 yılında Metin Sipahioğlu ile twitter'da konuşmuştum. O mesajlar üzerine bu konu hakkında konuştum. Benim spor tarihi üzerine asıl uzmanlığım daha çok Osmanlı dönemidir. Metin Sipahioğlu'nun mesajları sonrası çalışmaya başladım ve hala sürdürüyorum. Gerçeği sadece gerçeği söyleme mükellefiyetiyle söylüyorum. Tarihçi hassasiyetim var ve Galatasaray kültürüyle büyüdüm. 11 yaşında Galatasaray Lisesi'ne girdim. Galatasaray kültürü biraz farklıdır. Birisi bir iddiada bulunur ama bir Galatasaraylı bunun ne kadar doğru olduğunu sorgular. Bu kültür gereği söylüyorum. Bunu Fenerbahçelilerin izlediğini biliyorum. Sevgi ve saygıyla onları selamlıyorum. Fenerbahçe tarihine de ufak katkılarım olmuştur."
"Twitter'da ve sosyal medyada çok aktif olan Fenerbahçe Tarihi diye bir blog var, akademisyen Barış Bey. Kendisiyle alışverişte bulunuyor. Kendisine Fenerbahçe'nin ilk maç haberinin küpürünü ilettim. Dolayısıyla Fenerbahçelilere de bu anlamda saygı ve sevgiyle selamlıyorum."
"KİMSE YOK DEMİYOR"
"Türkiye'de kimse 1959 öncesinde futbol yok demiyor. Tahkim kararı var. Bu reddedilmiştir. Tahkim'in bu kararı varken 1959 öncesinde şampiyonluklar var diyemeyiz. Nasıl bir toplum mühendisliği var, bu konuda da bir kupa mühendisliği yapıyorlar. Buna bu gözle bakılıyor. İlk argüman, 1959 öncesi yok sayılıyor deniyor. Galatasaray'ın Türkiye Futbol Birinciliği'nde 1953'te kazandığı bir kupa var. Hemen amatör profesyonel ayrımı deniyor. 1959 öncesini sayıyorsak, bunu niye saymıyoruz. 1951 yılının son döneminde, dönemin TFF'si profesyonelliği ortaya koyunca tüm futbolcular bir anda profesyonel olmadı."
"1954 yılında UEFA kuruluyor. 1955'te Şampiyon Kulüpler Kupası düzenleniyor. 1955'te TFF'ye de soruyorlar. TFF bakıyor ki şampiyon yok. İstanbul Futbol Ligi şampiyonu Galatasaray'ı, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na gönderiyor. Metin Oktaylı takım, bir Türk takımının ilk Avrupa galibiyetini elde ediyor."
"Federasyon Kupası düzenleniyor. Şehirlerin katıldığı bir Federasyon Kupası düzenleniyor. Beşiktaş 2 kez kazanıyor. Yıldız sistemi ihdas edildiği zaman, Beşiktaş buradaki şampiyonlukları istedi. Türker Aslan Tahkim'i de bu şampiyonlukları verdi. 1959 öncesi yok sayılmıyor, bu şampiyonluklar veriliyor."
"Galatasaray, 1952/53 sezonunda Türkiye Futbol Birinciliği'ne katılıyor. Lefterleri, Baba Hakkıları yok sayıyorlar deniyor. Kupayı alan Turgay Şeren var. Kupa mühendisliği yapılıyor. Lefter'in şampiyonluğu elinden alınmasın deniyor, Turgay Şeren'in almaya çalışıyorlar. Bu bir örnektir."
"1959 yılında başlayan Milli Lig'in ilk başlarında 3 ilden örnek veriliyor. 1937 yılında Milli Küme'de de 3 şehirden takım var deniyor. Dünyanın bir benzeri de 4.2 milyon ışık yılı ötede. Aynısı mı?"
GS TV SPİKERİ: FENERBAHÇE ÇARESİZ
Ebru Gürsoy: "Çaresiz haldeler. Başarı hissiyatını yeni başkanla elde edemediler. Tarihten masa başında saha dışında bazı başarılar elde ederek kendi şu andaki mevcudiyetlerini ekleme yapmak istiyorlar. Yayın ihalesinde eski şampiyonluklar katsayısı var. Daha büyük bir pay elde etmek istiyorlar. Sayın Ali Koç'un Avrupa Süper Ligi tasarımı üzerinde söz sahibi olma isteği. Bu farklı düşünülebilir. EuroLeague gibi bir lig tasarlanmak isteniyor. Başarısızlıklarını örtmek, taraftarları konsolide etmek, algı operasyonuna bu konuyu da dahil etmek istiyorlar."
"KALİTE GELECEK DEDİK TERSİ OLDU"
Yusuf Günay: "Rekabette geri kalmanın çaresizliği. 3 yıl içinde bir beklenti oluşmuştu aslında. Rekabette kalite olacak, futbola kalite gelecek dedik ama tam tersi oldu. Saha dışı olaylar daha fazla konuşulmaya başlandı. Birkaç örnek versem yeterli. Fatih Hocamızın federasyondan aldığı tazminatla ilgili yaptılar. Oğulcan davasında, Tahkim Galatasaray'ın ayartan kulüp olmadığına dair bir karar veriyor. Sanki bu karar böyle değilmiş de Galatasaray ayartan bir kulüpmüş gibi söylüyor rakip başkan."
Galatasaray, Fenerbahçe'nin 4. yıldız paylaşımlarını yayınladı
YUSUF GÜNAY: "TERÖR ÖRGÜTÜ FALAN YAKIŞMIYOR"
"Sahadaki başarısızlığın oluşturduğu psikolojik bir durum var. Fenerbahçeli genç yönetici kardeşimizin sözlerinden anlaşılıyor. Ciddi bir travma var. Galatasaray başkanına yaptıkları hakaretler karşılıksız kalmayacak. Tüm hukuki girişimlerde bulunacağız. Bir daha bu kişiler böyle bir söylemde bulunmasın diye. Camdan köşkte oturuyorsan başkasının evine taş atmayın. Kendisinize bakın. Yazık. Bu ülkede spor barış ve kardeşliğini bozmaya hakkınız yok. Vereceğiniz cevap olmamalı. Spor tarihçimiz burada anlatıyor. Siz de çıkarın anlatsın. Terör örgütü falan demek yakışmıyor.
Krallık meselesi, Galatasaray taraftarımızın Real Madrid'e yönelik yaptığı bir göndermedir.
İlgili kulüp bir de rakip kulüplere şampiyonluk dağıtılıyor. Falancanın 20, falancanın 2, falancanın 1 diyor. Siz denetleyici misiniz? Bu ülkede bir kaos yaratır bu. Böyle bir şey olmamalı."
YUSUF GÜNAY: ONLAR ÖNDE OLSAYDI?
Yusuf Günay: "TFF kanunla kurulmuş bir tüzel kişidir. Verdiği her karar ile hukuka uygun davranmak durumda. Bugünden 1952/53 yılında 6 maç yapılarak kazanılan şampiyonluk ile bugünkü şampiyonluğu bir tutmamalıdır. Kabul edilmeyeceğine inanıyorum. Görüşülmeden reddedileceğini düşünüyorum. Kamu kurumları, kanunla görevlerini yerine getirirler.
"Fenerbahçe yönetici genç kardeşimiz bir soru yöneltti, ben de soruyorum; şayet ligde Fenerbahçe Galatasaray'ın önünde olsa böyle bir talepte bulunur muydu? Biz sahada rekabet etmek durumundayız. Kin ve nefret duygularıyla hareket etmememiz gerekir. Galatasaray camiası olarak bunu karşılıksız bırakmayacağız. Hukuk önünde hesabını soracağız, taahhüt ediyorum.""
MELİH ŞABANOĞLU: "O NESİL BEŞİKTAŞLIYDI"
Melih Şabanoğlu: "1930'larda doğan nesil Beşiktaşlıydı. Babam, amcalarım, dayılarım, arkadaşları hep Beşiktaşlıydı. Neden 1940'larda 6 Milli Küme şampiyonluğu olan Fenerbahçe'yi tutmuyorlardı? Çünkü Beşiktaş'ın 1940'ları domine eden bir kadrosu vardı ve İstanbul Şampiyonluğu kazanıyordu."
Galatasaray'da Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Spor Tarihçisi Melih Şabanoğlu, 1959 yılı öncesi mahalli lig organizasyonları ve diğer güncel konularla ilgili sarı kırmızılıların görüşlerini aktardı
Galatasaray'ın açıklamalarını da canlı aktardık
*Fenerbahçe'nin progreamı üzücüydü
*Sonuçlar, F.Bahçe'yi bu hale getirdi
*Onlara 3 yıldız kaybetmedik
*Bu başvuruyu biz başta ciddiye almadık
*Terör örgütüyle anmaları üzüntü verici
*Bu tip insanlar yöneticilik yapmasın
*Fenerbahçe başvuru yaptı, bunu reddettik
*Rekabette kalite olacak dedik tersi oldu
*Krallık meselesi, Real Madrid içindi
*Fenerbahçe'de ciddi bir travma var.
*Galatasaray'ın önünde olsalar yapmazlardı
GS TV SPİKERİ EBRU GÜRSOY
"FBTV yayınını hicap duyarak takip ettik. Galatasaray'ı hedef alan sözlerle büyük iftiralar, çarpıtılmış belgeler vardı. Kim yaptı bu yayını? Fenerbahçe Spor Kulübü Yöneticisi Metin Sipahioğlu hakaretler etti. Bilgisiz, art niyetli, yalan beyanlar, iki yüzlülük, terör örgütleriyle iltisaklılar dedi. Utanarak takip ettik. Galatasaray'ı karalamak bu kadar kolay değil."
YUSUF GÜNAY: ÜZÜCÜ BİR PROGRAMDI
"Üzücü nitelendirmelerle dolu bir program izledik. Türk sporundaki kalitenin bu noktaya gelmesi beni ziyadesiyle üzdü. 2018 yılı hem Galatasaray'da hem Fenerbahçe'de yönetimlerin değiştiği bir yıl oldu. Ocak 2018'de Mustafa Cengiz, Haziran 2020'de Ali Yıldırım Koç göreve geldi. Bu süreçte başkanımızın, şöyle bir beyanatı olmuştu, 'Rakibe saygı, kendine sayı' Biz bu süreçte rakiplerimize asgari saygı göstererek hareket ettik. Yöneticiler, genel kurullarından aldıkları yetkiyle layıkıyla temsil etmesi gerekir. Bir yönetici bu üslupla konuşmalıdır. Biz camiayı ve yönetimi ayırıyor. Fenerbahçe camiası ayrıdır, yönetimi elbette ayrıdır."
"SONUÇLAR FENERBAHÇE'Yİ BU HALE GETİRDİ"
"Aziz Yıldırım ve Ali Yıldırım seçime katıldığında, Ali Yıldırım Bey rekabetin artacağı, daha kaliteli futbolun, daha kaliteli yönetimin olacağını iddia etti. Biz de 'Gerçekten Türk sporu için yeni bir yönetim başlayacak. Rakibiniz ne kadar kaliteli olursa, siz de o kadar zinde olursunuz.' dedik. Böyle bir beklenti oluşmuştu. Gelinen nokta itibariyle, sahadaki başarısızlıklar Türkiye'yi yeni bir gündemin içine itti. Hem genel başarısızlıklar hem iki kulüp arasındaki sonuçlar Fenerbahçe'yi bu noktaya getirmiş durumda."
"SON 3 YILDIR YENİLMEDİK"
"Galatasaray, son 3 yılda Fenerbahçe'ye karşı hiç mağlubiyet aldı. Kendi sahasında 2 kez galip gelmiştir. VAR uygulamasından önceki son maçı da aslında kazanmıştık ama hakem gözü önündeki faulü görmedi. Futbolcuları kendi eliyle topu düzelterek golü attı. Galatasaray, VAR ile birlikte rakibine üstünlük sağlamıştır. Bu başarısızlıkları örtmek ve gündemi değiştirmek adına yakın tarihte TFF'ye başvuru yapıldı."
"BAŞTA CİDDİYE ALMADIK"
"Bu başvuruyu biz başta ciddiye almadık. Haksız, haklı değil, meşru değil, hukuki değil. 1923/24 yılındaki oynanan bir oyunu 1932/33 bir müsabakayı, 2021 yılındaki şu an uygulanan ligin kurallarına göre 90 yıl evveline giderek şampiyon edilmesi konusunda bir başvuru. TFF'nin bir Beşiktaş kararı var. Bu konu Türkiye'de çok tartışıldı. Türkiye, ulusal bir lige, bugünkü anlamda oynanan ve kuralları olan bir lige 1959'dan sonra kavuştu. Siz 90 yıl geriye giderek kuralı, kaidesi, düzeni olmayan, sürekli olmayan, 1 yılda 2 ayrı şampiyon çıkaran turnuvaların sonuçlarını gelip 90 yıl sonra bugün bir etki edebilecek tasarrufta bulunamazsınız."
"TFF'ye yapılan başvuruda, bir konu yetki, şekil, amaç ve konu itibarıyla hukuka uymamaktadır. TFF Tahkim Kurulu bir karar vermiş. Aynı konu tekrar gündeme getirilmesi, hukuka uygun olmadığı halde, bu spordaki kardeş ve barışı bozucu bir etki yaratır."
"ASLA KABUL EDİLEMEZ"
"Fenerbahçe yöneticisinin, Galatasaray camiası için kullanığı sözler esas mesele. Bu son derece yanlış, asla kabul edilemez, bir sorumluluk sahibi kişinin ağzından çıkmayacak, bu ülkenin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Galatasaray'ı terör örgütüyle bir araya getirmesi üzüntü verici bir durumdur."
"BU TİP İNSANLAR YÖNETİCİLİK YAPMASIN"
Galatasaray, Ali Koç'un Haziran 2018 yılındaki videosunu yayınladı; "Görelim kim terör örgütüyle iltisaklı.
Ali Koç'un, "Ben kötü niyetli biri olsam derim ki, o savcıları polisleri ben mi kulübe üye yaptım, ben mi onlarla maç yaptım, ben mi tavla oynadım." sözleri üzerine...
Yusuf Günay: "Günün sonunda Galatasaray'ın yaptığı şey şu, haklı olmayan meşru olmayan bir başvuru olduğunu söylemesi. Fenerbahçe'yi temsil eden bir kişi çıkıp da Galatasaray, terör örgütü mensubu gibidir bir söz söylemesi asla kabul edilebilir değil. Bu tip insanlar yöneticilik yapmasın."
"İFTİRA ATIYORLAR"
Bizim camiamızda böyle bir tartışma olmadı. 1-2 tane profesyonel sporcudan kaynaklanarak bu iftiraların atılması fayda sağlamaz. Biz böyle daha çok görüntü gösteririz. Bunlar yakışık almayan şeyler.
GSTV spikeri: Mevcut kadrolarına bakmalarını tavsiye ediyoruz.
AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİ YAYINLANDI
GSTV'de Aziz Yıldırım'ın Haziran 2017'de yaptığı konuşma yayınlandı
Aziz Yıldırım: "2 yıldız ilave ettiler. 1959'da hesap kitap matematik sığmıyor. 1959'da lig başlamış. Bu ligin şeyine göre şampiyon belli. Biz 19, Galatasaray 20 falan bilmem ne. Bunlar gittiler, 1959'dan önceki yıllarda 2 yıl şampiyon olmuşlar. Sosyal medyada söylüyolrar, biz de müracaat edelim yıldızları alalım diyorlar. Bu zorbalıktır. Haluk Ulusoy verememiştir, Tahkim Kurulu da bir bahaneyle halletmiştir, çıkarmıştır. Bir acayip acayip işler. Duruşumuz var diyorlar. Duruşunuz varsa 2 yıldızı iade edin. Yıldız insana bir şey kazandırmaz."
Yusuf Günay: "Aziz Yıldırım Bey'in de bu yıldızlarla ilgili başvurularının olduğunu gösterdiler. Kendisinin konuşması ortada. Türker Aslan Bey bağlanacak. O görüşmeden sonra biz konuşmalarımızı bina edelim, daha iyi olur. Daha önce Tahkim Kurulu başkanlığı yaptı."
Metin Sipahioğlu ne demişti?
"Herkes şunu çok iyi bilsin. Ortada büyük bir yalan var. Fenerbahçe bugüne kadar ne TFF'ye, ne Tahkim'e, ne TBMM'ye, ne de başka bir kuruma resmi hiçbir başvuru yapmamıştır. Hiçbir başvuru yapmadığımız için kulübümüze verilmiş hiçbir ret yoktur.
TÜRKER ASLAN'IN SÖZLERİ
Türker Aslan: "Ben 15 seneden fazla Tahkim Kurulu'nda görev yaptım. 15 senesinde başkandım. Haluk Ulusoy döneminde bir müracaat yapıldı, biz de onayladık. Fenerbahçe'nin talebini reddettik. Bu bir vakıa. TFF'nin arşivindedir. Sorumluluk içindeki TFF bunu ortaya çıkarmalıdır. Tahkim Kurulu'nun kararı ortadayken yeni bir delil olmadan yeniden gündeme getirilemez. Fenerbahçe kulübünün genç yöneticisini üzüntüyle izledim. Beyanlarının seviyesi düşük, biraz terbiyesizce, saygısızcaydı. Kendisini muhatap alıp böyle bir şeyi uygun görmem. Ben 50 senedir sporun içindeyim. Beni Fenerbahçe'nin o dönemki yöneticilerine sorarsa benim ne kadar tarafsız olduğumu bilir. Kendisi Haluk Ulusoy ve Türker Aslan bu işi manipüle etti, tezgah kurdu gibi beyanda bulundu. Bu doğru değil. Ben 12 senede CAS hakemliği yaptım. Türkiye'nin tek hakemiydim 2 dönem boyunca. Taraflı / tarafsız olup olmadığımı Metin Sipahioğlu denen arkadaş bir araştırsın. Belki bu sözlerini ortadan kaldırır."
Yusuf Günay: Türker Aslan'ın ifadeleri bizim için yeterlidir. Biz TFF'den ve Tahkim'den bu evrakları istedik.
Türker Aslan: Evrağın kaybolup kaybolmadığı federasyonun sorumluluğunda. Arşivdedir. Biz kararı veririz, tebliğ ederiz, sonrasıyla ilgilenmeyiz. Bu konuda TFF yönetim kurulu kararı da var. O karara karşı bize geldiler.
Türker Aslan: TFF'nin o karar doğrultusunda gereğini yapması lazım.
Türker Aslan: Aziz Yıldırım, 2017'de genel kuruldaki konuşmasında müracaatı söyledi. Bir basın organında böyle bir müracaatı yaptık diye Bedri Baykam'ın sözleri var. Kendileri beyan ediyorlar. Tevil inkar kabul etmez.
"ESKİ ŞAMPİYONLUKLAR KABUL EDİLEMEZ"
Yusuf Günay: "Anayasanın 59. maddesine 2011 yılında 3. bir fıkra eklendi. Spor federasyonları üzerine Tahkim öngörüldü. Tahkim kararlarının yargıya kapalı ve en üst karar olduğunu hükme bağladılar. Bir konu Tahkim Kurulu'nda görüşülüp karara bağlandıktan sonra yeniden başvuru yapılamaz. Bu bir hükümdür."
"Diğer bir karar daha var. 2012 yılında Beşiktaş'ın şampiyonluklarıyla ilgili bir talep var. Orada ilgi çekici bir ifade var hükümde. 1956-57-58 öncesindeki şampiyonlukların ulusal bir lig statüsünde olmayacağı ve kabul edilemeyeceği söylenmiş. Herkes bunu net görebilir. 2012'de Tahkim Kurulu, 1956 öncesini yeni bir şampiyonluk olarak kabul edilemeyeceğini hüküm olarak kabul etmiş durumda."
MELİH ŞABANOĞLU: KÜLTÜR GEREĞİ SORGULUYORUM
Melih Şabanoğlu: "Ben hasbelkader tarihçi olma iddiasında bir insanım. Tarih bir bilim değildir ama bilimsel yöntemi kullanır. O konuyu objektifçe ele alıp sonuca ulaşmaktır tarihçilik. 2014 yılında Metin Sipahioğlu ile twitter'da konuşmuştum. O mesajlar üzerine bu konu hakkında konuştum. Benim spor tarihi üzerine asıl uzmanlığım daha çok Osmanlı dönemidir. Metin Sipahioğlu'nun mesajları sonrası çalışmaya başladım ve hala sürdürüyorum. Gerçeği sadece gerçeği söyleme mükellefiyetiyle söylüyorum. Tarihçi hassasiyetim var ve Galatasaray kültürüyle büyüdüm. 11 yaşında Galatasaray Lisesi'ne girdim. Galatasaray kültürü biraz farklıdır. Birisi bir iddiada bulunur ama bir Galatasaraylı bunun ne kadar doğru olduğunu sorgular. Bu kültür gereği söylüyorum. Bunu Fenerbahçelilerin izlediğini biliyorum. Sevgi ve saygıyla onları selamlıyorum. Fenerbahçe tarihine de ufak katkılarım olmuştur."
"Twitter'da ve sosyal medyada çok aktif olan Fenerbahçe Tarihi diye bir blog var, akademisyen Barış Bey. Kendisiyle alışverişte bulunuyor. Kendisine Fenerbahçe'nin ilk maç haberinin küpürünü ilettim. Dolayısıyla Fenerbahçelilere de bu anlamda saygı ve sevgiyle selamlıyorum."
"KİMSE YOK DEMİYOR"
"Türkiye'de kimse 1959 öncesinde futbol yok demiyor. Tahkim kararı var. Bu reddedilmiştir. Tahkim'in bu kararı varken 1959 öncesinde şampiyonluklar var diyemeyiz. Nasıl bir toplum mühendisliği var, bu konuda da bir kupa mühendisliği yapıyorlar. Buna bu gözle bakılıyor. İlk argüman, 1959 öncesi yok sayılıyor deniyor. Galatasaray'ın Türkiye Futbol Birinciliği'nde 1953'te kazandığı bir kupa var. Hemen amatör profesyonel ayrımı deniyor. 1959 öncesini sayıyorsak, bunu niye saymıyoruz. 1951 yılının son döneminde, dönemin TFF'si profesyonelliği ortaya koyunca tüm futbolcular bir anda profesyonel olmadı."
"1954 yılında UEFA kuruluyor. 1955'te Şampiyon Kulüpler Kupası düzenleniyor. 1955'te TFF'ye de soruyorlar. TFF bakıyor ki şampiyon yok. İstanbul Futbol Ligi şampiyonu Galatasaray'ı, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na gönderiyor. Metin Oktaylı takım, bir Türk takımının ilk Avrupa galibiyetini elde ediyor."
"Federasyon Kupası düzenleniyor. Şehirlerin katıldığı bir Federasyon Kupası düzenleniyor. Beşiktaş 2 kez kazanıyor. Yıldız sistemi ihdas edildiği zaman, Beşiktaş buradaki şampiyonlukları istedi. Türker Aslan Tahkim'i de bu şampiyonlukları verdi. 1959 öncesi yok sayılmıyor, bu şampiyonluklar veriliyor."
"Galatasaray, 1952/53 sezonunda Türkiye Futbol Birinciliği'ne katılıyor. Lefterleri, Baba Hakkıları yok sayıyorlar deniyor. Kupayı alan Turgay Şeren var. Kupa mühendisliği yapılıyor. Lefter'in şampiyonluğu elinden alınmasın deniyor, Turgay Şeren'in almaya çalışıyorlar. Bu bir örnektir."
"1959 yılında başlayan Milli Lig'in ilk başlarında 3 ilden örnek veriliyor. 1937 yılında Milli Küme'de de 3 şehirden takım var deniyor. Dünyanın bir benzeri de 4.2 milyon ışık yılı ötede. Aynısı mı?"
GS TV SPİKERİ: FENERBAHÇE ÇARESİZ
Ebru Gürsoy: "Çaresiz haldeler. Başarı hissiyatını yeni başkanla elde edemediler. Tarihten masa başında saha dışında bazı başarılar elde ederek kendi şu andaki mevcudiyetlerini ekleme yapmak istiyorlar. Yayın ihalesinde eski şampiyonluklar katsayısı var. Daha büyük bir pay elde etmek istiyorlar. Sayın Ali Koç'un Avrupa Süper Ligi tasarımı üzerinde söz sahibi olma isteği. Bu farklı düşünülebilir. EuroLeague gibi bir lig tasarlanmak isteniyor. Başarısızlıklarını örtmek, taraftarları konsolide etmek, algı operasyonuna bu konuyu da dahil etmek istiyorlar."
"KALİTE GELECEK DEDİK TERSİ OLDU"
Yusuf Günay: "Rekabette geri kalmanın çaresizliği. 3 yıl içinde bir beklenti oluşmuştu aslında. Rekabette kalite olacak, futbola kalite gelecek dedik ama tam tersi oldu. Saha dışı olaylar daha fazla konuşulmaya başlandı. Birkaç örnek versem yeterli. Fatih Hocamızın federasyondan aldığı tazminatla ilgili yaptılar. Oğulcan davasında, Tahkim Galatasaray'ın ayartan kulüp olmadığına dair bir karar veriyor. Sanki bu karar böyle değilmiş de Galatasaray ayartan bir kulüpmüş gibi söylüyor rakip başkan."
Galatasaray, Fenerbahçe'nin 4. yıldız paylaşımlarını yayınladı
YUSUF GÜNAY: "TERÖR ÖRGÜTÜ FALAN YAKIŞMIYOR"
"Sahadaki başarısızlığın oluşturduğu psikolojik bir durum var. Fenerbahçeli genç yönetici kardeşimizin sözlerinden anlaşılıyor. Ciddi bir travma var. Galatasaray başkanına yaptıkları hakaretler karşılıksız kalmayacak. Tüm hukuki girişimlerde bulunacağız. Bir daha bu kişiler böyle bir söylemde bulunmasın diye. Camdan köşkte oturuyorsan başkasının evine taş atmayın. Kendisinize bakın. Yazık. Bu ülkede spor barış ve kardeşliğini bozmaya hakkınız yok. Vereceğiniz cevap olmamalı. Spor tarihçimiz burada anlatıyor. Siz de çıkarın anlatsın. Terör örgütü falan demek yakışmıyor.
Krallık meselesi, Galatasaray taraftarımızın Real Madrid'e yönelik yaptığı bir göndermedir.
İlgili kulüp bir de rakip kulüplere şampiyonluk dağıtılıyor. Falancanın 20, falancanın 2, falancanın 1 diyor. Siz denetleyici misiniz? Bu ülkede bir kaos yaratır bu. Böyle bir şey olmamalı."
YUSUF GÜNAY: ONLAR ÖNDE OLSAYDI?
Yusuf Günay: "TFF kanunla kurulmuş bir tüzel kişidir. Verdiği her karar ile hukuka uygun davranmak durumda. Bugünden 1952/53 yılında 6 maç yapılarak kazanılan şampiyonluk ile bugünkü şampiyonluğu bir tutmamalıdır. Kabul edilmeyeceğine inanıyorum. Görüşülmeden reddedileceğini düşünüyorum. Kamu kurumları, kanunla görevlerini yerine getirirler.
"Fenerbahçe yönetici genç kardeşimiz bir soru yöneltti, ben de soruyorum; şayet ligde Fenerbahçe Galatasaray'ın önünde olsa böyle bir talepte bulunur muydu? Biz sahada rekabet etmek durumundayız. Kin ve nefret duygularıyla hareket etmememiz gerekir. Galatasaray camiası olarak bunu karşılıksız bırakmayacağız. Hukuk önünde hesabını soracağız, taahhüt ediyorum.""
MELİH ŞABANOĞLU: "O NESİL BEŞİKTAŞLIYDI"
Melih Şabanoğlu: "1930'larda doğan nesil Beşiktaşlıydı. Babam, amcalarım, dayılarım, arkadaşları hep Beşiktaşlıydı. Neden 1940'larda 6 Milli Küme şampiyonluğu olan Fenerbahçe'yi tutmuyorlardı? Çünkü Beşiktaş'ın 1940'ları domine eden bir kadrosu vardı ve İstanbul Şampiyonluğu kazanıyordu."