Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap; 'Biz mi hırsızız, yoksa siz mi?'

Süper Lig'de son dönemde tansiyonu iyice artan bir tartışma yaşanıyor: 1959 öncesi şampiyonluklar Fenerbahçe, yıllardır dillendirdiği resmi hesaba dahil edilmeyen şampiyonlukları için TFF'ye başvurdu.Sarı-lacivertliler, 1924'ten bu yana futbol federasyonunun oynattığı ülke şampiyonluklarıyla birlikte toplamda 28 kez mutlu sona ulaştığını belirterek beşinci yıldızı talep etti.Fenerbahçe'de İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu FB TV'de konu hakkında açıklamalarda bulundu. Canlı olarak takip ettik. İşte açıklamalar..."Biz Galatasaray aleyhine derbiden sonraki açıklamadan sonra hiç açıklama yapmadık. Onlar 1 saat boyunca sadece Fenerbahçe'yi hedef alan açıklamalar yaptılar. Bilgisizce konuşuyor. Galatasaray başkanı art niyetli konuşuyor.""Kullanmak zorunda kalacağımız üslup adına camiamızdan özür diliyoruz. 2 katı yaşımdaki Galatasaray başkanına belgelerle cevap vermek hicap duyduğum bir şey ama onlar bunları söylemekten utanmıyorsa bizim de onlara cevap vermekten ötürü utanacak halimiz yok. Türkiye şampiyonluklarının sayılmasının karşısında lobi yapıyorlar. Bugüne kadar da sayılmaması için kimlerle lobi yaptıklarını itiraf ettiler.""Galatasaray başkanını Fenerbahçe ve Türkiye Cumhuriyeti devletini karşı karşıya getirmeye çalışmaması için uyarmıştık. Bir yönetim anlayışı bunu 1 ayda 2 defa aynı şeyi yapıyorsa bu hata değil kasıttır. Misille cevap vereceğiz. Fenerbahçe Cumhuriyeti, rahmetli Halit Deringör'ün ifade ettiği üzere bir gönül cumhuriyetidir, bir metafordur. Fenerbahçe'nin devletine, milletine, cumhuriyetine bağlılığı, bu devlet, millet, cumhuriyet için yaptıkları ortadadır. Hangi kulübün cemaatlerin, tarikatların etrafında gezindiği, bir terör örgütü liderinin 'Dualarla himmetlerler ayağa kaldırmamız lazım' dediği ortadadır. Şampiyonluk belgesellerinden FETÖ firarilerini çıkarmak zorunda kalan bellidir. Burası Fenerbahçe Cumhuriyeti'dir. Bu bir metafordur. Fenerbahçe'nin duruşu ortadadır, bellidir.""Bu tip metaforlar üzerinden ayrılıkçı bir şekilde göstermeye, devletle karşı karşıya çalışmak aklın yaşta değil başta olduğunun kanıtıdır. Galatasaray taraftarının da bir tanımlaması var. Galatasaray resmi hesabı paylaşmış. 'Tek krallık Galatasaraylılık' yazmışlar. Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye'nin yönetim şeklini tanımıyor, krallık istiyorlar mı diyelim. Böyle saçmasapan işlere ihtiyaç var mı? Bizler milyonları temsil ediyoruz. Böyle saçmasapan işlere gerek yok. Biz bu işlere girmeyiz ama Galatasaray, Fenerbahçe'yi sürekli devletle karşı karşıya getirmek istiyor. Yalan beyanlarla devleti meşgul ediyorlar. Savcılığa bir suç duyurusunda bulundular. Bu pankart için savcılarımızı göreve çağırıyorlar. Türkiye'nin kurumlarının, memurlarının çok önemli işleri var. Bu tip yalan beyanlarla uğraştırmayın.""Yeter artık! Türkiye Cumhuriyeti'nin bunlarla işi yok. Bizi devletle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Yeter artık! Böyle yaparlarsa her hafta misliyle cevap veririz. Fenerbahçe Cumhuriyeti tertemizdir. Tüm şampiyonluk posterleri ortadadır.""Maalesef yine bilgisizce verdirilmiş bir demeç. 1959 öncesi şampiyonluklar Fenerbahçe için uzun yıllardır bir duruş ve kulüp politikasıdır. 5-6 yıl kadar evvel Aziz Yıldırım döneminde kulüpte bir komite kuruldu. Şekip Mosturoğlu bu komiteydi. O dönem bir taraftar olarak elimden geleni yapmak için bu komitedeydim. Bugün yaptığımız başvurunun altyapısı bu komitede atılmıştır."Aziz Yıldırım'ın 2014 şampiyonluğundan sonraki demeci: "Fenerbahçe'nin bugünkü 19'uncu, gerçekteki 28'inci şampiyonluğudur.""Gördüğünüz üzere 2014'ten sonra gerçekteki 28. şampiyonluğumuz vurgusu yapıyor. 2014 şampiyonluğunda kulübümüz Volkan Demirel'in sözlerini paylaşmıştır. 'Müzemizde 28 şampiyonluğumuz var." Tarih 17 Temmuz 2014. Yine Volkan Demirel, '6. yıldızımıza gidiyoruz' deniliyor. Tarih, arşiv her şeyi ortaya sermekte. Mustafa Cengiz'e bu kadar bilgi yeterlidir herhalde Aziz Yıldırım'ın da bu konuya değindiğine.Müslif tüccar gibi saçmasapan iddiaları var. Bu iş kulüp anlamında 5-6 yıldır çalışıyor. Biz göreve geldiğimizde, ilk sezonumuzda 28 şampiyonluk vurgusunu hep yaptık. Sayfa hazırladık, video yaptık, iletişim çalışmaları yaptık. İlk 2 sene iletişim çalışması yapıp, ne kadar haksız bir katliamla karşı karşıya kaldığımızı gösterdikten sonra hukuki başvuruyu yapacağımızı söylemiştik. 3. sezonumuzda başvuruyu yaptık. Bu her şeyden bağımsız bu hak arayışıdır.Suyun karşı tarafı hiç haksızlığa uğramamıştır. Her zaman hak yediler. Kollanmanın anlamlarını bilirler. Bu kadar haklı olduğumuz bir davada hak arayışına girmemizi anlayamazlar. Bunu anlayamazlar. Böyle bir beklentimiz yok.""Mustafa Cengiz'in sözlerine gülsek mi, sinirlensek mi bilemiyorum. 'Hırsızsınız demiyorum' ama diyerek ima yapılıyor. Hırsız mırsız. İlk defa duyuyorum. Enteresan geldi. Biraz serinkanlı olmaya çalışıyorum. Geçen bir TV kanalında, Galatasaray'ın Divan Kurulu Başkan adayı olmuş, TFF'de Tahkim Kurulu başkanlığı yapmış Türker Aslan malum aynı camianın insanı. Aynı demeci verdi. Tahkim Kurulu'na geldi, reddettik, yeni ne geldi diyor. Nasıl bir teşkilatla yönetildiğini bu ülkenin kanıtı. Türker Aslan'lar, Haluk Ulusoy'lar...Herkes şunu çok iyi bilsin. Ortada büyük bir yalan var. Fenerbahçe bugüne kadar ne TFF'ye, ne Tahkim'e, ne TBMM'ye, ne de başka bir kuruma resmi hiçbir başvuru yapmamıştır. Hiçbir başvuru yapmadığımız için kulübümüze verilmiş hiçbir ret yoktur. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız başvuru, Türkiye Cumhuriyeti içinde yaptığımız ilk başvurudur.""Varsa bu konuda kulübümüzün resmi bir başvuru yaptığımızın kanıtı, çıkartsınlar belgeyi 'Bu resmi başvurudur' demeleri gerekiyor. Yoksa özür dilesinler. Bir sürü iddialarda bulundular, takır takır çatır çatır ispat ettik yalanlarını. Özür dilemediler. Yalan söylüyorlar. Fenerbahçe'nin ilk başvurusu birkaç hafta evvel yapılmıştır. Fenerbahçe'nin hiçbir kuruma başvurusu olmamıştır daha öncesinde.""Galatasaray ile ilgili iki belge paylaşacağım. Bütün kamuoyu iyi izlesin. Bu iki belgeden sonra kim hırsız kim değil tüm Türkiye görecek.""1923'te TFF kuruldu, 1924'te bölgesel değil ulusal bazda bir şampiyona düzenledi. Bunun adı Türkiye Futbol Birinciliği'dir. TFF org üzerinden bunun görseli de var. TFF kuruluş yıllarını anlatırken, "İlk Türkiye şampiyonası Ankara'da yapılmış ve şampiyon Harbiye olmuştur' denilir. Tarihçede herkes bunu görebilir. 'İlk deplasmanlı lig kapsamındaki milli küme maçları da bu dönemde yapılmıştır.' deniliyor. TFF açıkça bunu beyan ediyor."Harbiye'nin şampiyon olduğu sezon 12 farklı şehir katılmıştır. Her şehrin 1 galibi, Türkiye Futbol Birinciliği'ne katılıyor. 1924-1951 yılları arasında yapıldı. Bizim şampiyon olduğumuz sene 16 farklı sene var. 1935'te 24 farklı şehrin takımı katılıyor. 1924'te Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Kemal'in bir beyanatı ve belgeseli var. Atatürk diyor ki, 'Bu şampiyonaya gelecek tüm takımların ulaşım masrafları devlet tarafından yarı yarıya karşılanacak' Bu belge önemlidir. Atatürk'ün ilk 1924'teki şampiyonaya verdiği önem ortadadır.""Beşiktaş'ın 1959 öncesi 2 şampiyonluğu bizce haklı olarak sayılmış ve yıldız hesabına katılmıştır.""Dünyada iki kritere bakarlar. Federasyon kurulmuş mu, ulusal bir şampiyona mı? Galatasaray dışında bu 1959 öncesi şampiyonluklarının karşısında duran bir kulüp yok. Hasta Galatasaraylı, 'Galatasaray başkanlığı en büyük hayalim' diyen Ulusoy ile 1959 öncesini hiçe saydılar. Tahkim Kurulu Başkanı olan Türker Aslan katakulli ile 1959 öncesini sildiler. Galatasaray da bunun karşısında nasıl durduğunu anlatıyor. İtirafçı oldular dilekçeleriyle. Bu şampiyonlukları saydırmamak onların başarısıdır.""Milli Takımımız, 1968'e kadar İstanbul, İzmir, Ankara kulüpleri dışında oyuncu çağrılmadı. 1968'e kadar olan milli takımlara kısmi milli takım mı diyeceğiz!"Beşiktaş diyorlar, haklı bir şekilde aldı 2 şampiyonluğu, Fenerbahçe 9 şampiyonluğu almasın. Beşiktaş, Avrupa'da temsil etti, Fenerbahçe temsil etmedi diyorlar. Avrupa kupaları 1955'te oynanmaya başlandı. 1955'ten evvel Avrupa'da UEFA bazında şampiyona yoktu. O zaman bütün ülkeler 1955'ten evvelki şampiyonlukları saymasın. Böyle saçma bir tez olur mu!""Bizce Beşiktaş'ın haklı ve alması gereken 5 şampiyonluk daha var. 1959 çizgisi fiktif ve delinmeye müsaittir. Beşiktaş'ın başvurusu kolayca kabul edilmiş ve 1956'ya çekilmiştir. Bu bile çizginin ne kadar saçma ve fiktif olduğu ortadadır. Bizce başlangıç 1923'tür."3-5 maç oynayarak kazandılar diyorlar. Türkiye'de hiçbir zamna 3-5 maçla şampiyon olunmuştur. Türkiye Futbol Birinciliği'ne katılmak için şehir şampiyonu olmanız lazım. Orada bir maç zincirine giriyor, daha sonra Türkiye Futbol Birinciliği'ne katılıyorsunuz. 20'den fazla maç oynanıyor. Milli Küme'de de 20-25 maç arası maç yapılıyor. Mustafa Cengiz'in bilmediği bir şey var. Bizde 3-5 maçla şampiyonluk yok ama İtalya'da 2 maçla şampiyonluk var. Genoa'nın birkaç şampiyonluğu 2-3-4 maçla alınıyor. Genoa'nın bütün şampiyonlukları İtalya'da amatör dönemde alınmış ama 2-3-4 maçla aldıkları şampiyonluklar sayılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Futbol Federasyonu'nun 3-5 maçla verdiği şampiyonluk yok. İtalya'da 2 maçla şampiyonluk var. O dönemin şartları gereği Almanya'da, Belçika'da da var. Daha az takım var çünkü. Türkiye'de 3-5 maçla şampiyon oldular yalana dayalı bir ifade.""İtalya'da Genoa'nın 9 şampiyonluğu var, hepsi amatör dönemde. Hollanda'da Ajax'ın 34 şampiyonluğunun 8'i amatör dönemde. Belçika'da ilk yıllar amatör ama şampiyonluk hesabında sayılıyor.Dünya Kupası bile amatör dönemde başladı. Birçok ülkede futbol amatör. O zaman Dünya Kupası'nı saymayalım.""Eleme usulüyle şampiyon olunmaz deniyor. Milli Küme'de zaten eleme usulü yok. Türkiye Futbol Birinciliği'ne katılım için şehir ligi yapılıyor. Şehir liginden şampiyon olup Türkiye Futbol Birinciliği'nin elemelerine katılacaksınız. Elemeli şampiyonluklar Almanya ve İtalya'da da var mesela. Almanya, bize çok benziyor. Eleme usulüyle şampiyonluklar kazanılıyor. Leipzig'in 1903'te şampiyonluğu var. Tüm şampiyonların adı yazılıyor kupaya. Leipzig'in eleme usulüyle kazandığı şampiyonluk kupanın üstünde var. 1941'te Almanya şampiyonu Rapid Wien. Zamanında Rapid Wien, Almanya Ligi'nde oynadığı için bugün Almanya bir Avusturya takımının şampiyonluğunu tanıyor, benimsiyor. O dönem şartlar öyleydi. Kupanın üstünde Rapid Wien. Biz kendi şampiyonlarımızı kabul etmiyoruz, adamlar Rapid'i kabul ediyor. Bu tarihtir!""1 sezonda 2 Türkiye şampiyonu olamaz diyorlar. Milli Küme ve Türkiye Futbol Birinciliği aynı sezon oynandı ama aynı anda oynanmadı. TFF bir çağrı yapıyor, Türkiye Futbol Birinciliği ve Milli Küme düzenliyor. Bu turnuvalara katılan takımlar enayilik yapmış. Bir sürü emek verip şampiyon olmuşlar, mücadele etmişler. Federasyon 1 sezonda 2 şampiyonluk düzenlediyse, çağırmış o takımları, takımlar hakkıyla kazanmış. 1 sezonda 2 şampiyonluk olmaz sözüyle bu dala tutunmaya çalışıyor.İtalya'da 1921/22 yılında federasyonlar içinde ayrım oluyor. Federasyon ikiye bölünüyor. İki turnuva düzenleniyor. İtalya bu iki şampiyonu da tanıyor. Pro Vercelli ve Novese.""Arjantin Ligi halen açılış ve kapanış ligleri oynanıyor. Bir sezonda iki şampiyon çıkıyor. Federasyonumuz, zaman zaman ve aynı anda olmamak üzere aynı takvim yılı içerisinde düzenlemiş. Federasyonun düzenlediği bu ulusal şampiyonalara katılan takımlar enayi. Galatasaray gibi bir takım çıkacak 40 yılı katledecek. Keşke bu takımlar, bir Galatasaray başkanının 60 yıl sonra böyle bir dilekçe vereceğini düşünüp katılmasaydı.""O dönem onların 1 dönem şampiyonluğu var. 1 şampiyonlukları var, Fenerbahçe'nin 9, Beşiktaş'ın 5 şampiyonluğu var. Bu şampiyonlukların sayılmasına engel oluyorlar. İşlerine gelmiyor çünkü. Bugüne kadar saydırtmamayı başardılar. Bu bir başarı hikayesidir."Bugün futbol hakemlerle oynanıyor. Belki 20-30 yıl sonra yapay zeka belki hakem olacak. Bir yazılımla böyle olacak belki de. Biz o zaman şey mi diyeceğiz, artık hakemler bitti, format değişti, biz 2035'ten sonra mı diyeceğiz. Futbol, o dönemin şartlarında oynanır. O dönemin şartlarında böyleydi. Federasyon mu oynatmış, federasyon oynatmış. Ulusal mı, ulusal! Böyle saçmasapan başvurular yapmayın, utanırsınız.""Galatasaray org adlı resmi sitelerinde Baba Gündüz var Türk efsanesi, onların efsanesi. Baba Gündüz'ü anlatırken, 'Ankara Demirspor, tarihteki tek Türkiye şampiyonluğunu kazandığı 1947 yılındaki finalde ise Fenerbahçe'yi 3-0 ve 6-0 yenerken Gündüz Kılıç da Ankara Demirspor forması giyiyordu.' Resmi ifadeleri bu. Kaldırmazsa resmi sitelerinden bunu bulabilirsiniz. 'Tek Türkiye şampiyonluğu' diyor, bunu resmen tanıyorlar aslında.""Ankara Demirspor bugün başvuru yaptı. Onların başvurusuna nasıl itiraz edeceksiniz, adama gülerler. Resmi sitede bunu yazacaksınız. Sizin de belgeyle tanıdığınız bu şampiyonluğa 'Nasıl şampiyon değilsin' dersin. Haydi itiraz etsinler! Bu belgeyi ne yapacaklar sonra."Galatasaray Spor Kulübü'nin çıkardığı 100 Yılın Öyküsü kitabını çıkardı. 1939 yılında kazandıkları Türkiye şampiyonluğunu nasıl anlatmışlar bakalım."Galatasaray'ı 1939 yılı milli küme şampiyonu olarak ilan etmişti. Türkiye geneli itibarıyla düzenlenen bir organizasyonda kazandığı ilk şampiyonluktu. Galatasaray artıksadece bulunduğu kent düzeyinde değil, aynı zamada Türkiye genelinde de şampiyonluk kazanmış bir takımdı."Siz bu belgeleri yayınlarken, bunları yazarken Fenerbahçe bu başvuruyu yapar diye düşünmediniz. 1959 öncesi şampiyonlukları olan takımların bu başvuruyu yapacağını düşünmediniz. '1939 yılı şampiyonluğumuz Türkiye geneli' diyorsunuz. 'Baba Gündüz, 1947'de Türkiye şampiyonu oldu' diyorsunuz. Sonra dilekçeler veriyor, yayınlar yapıyorsunuz. Bütün camianız yalanlarınızla bu tezleri gündem getiriyor.Sayın Mustafa Cengiz, bu belgelerden sonra soruyorum: Kim hırsız? 1923'ten sonra bu turnuvaları bizzat federasyon oynatmıştır. Büyük efsanelerin katıldığı, lige ismi verilen bu efsanelerin kazandıkları şampiyonlukları katletmeye çalışıyorsunuz. İletişim çağındayız. Bütün gerçekler ortaya çıktı. Tüm Türkiye, siz dışında bize hak veriyor. Tek tük belki 1-2 istisna vardır. Biz çok görmedik. Sizin dışınızda buna itiraz eden yok. Türkiye'nin geneli bu şampiyonlukların ne kadar haklı olduğunu görüyor. Haluk Ulusoy'lar, Türker Aslan'larla katlettiniz bu şampiyonlukları. Kim hırsız? Biz mi hırsızız, siz mi hırsızsınız? Kendi belgelerinizle bu şampiyonlukları kabul ediyorsunuz aslında.""Bu kadar iki yüzlü, bu kadar işine gelince öyle gelmeyince böyle bir yaklaşım olunca biz de böyle sinirleniriz. Bu işin karşısında duran lobi, bu iş hakkını bulursa paniklerler. Kendi belgeleriyle itiraf ediyorlar. Bunların karşısında durmaya çalışıyorlar.Bütün Türkiye'ye tek bir sorum var. Çok net! Vicdanınıza soruyorum. Fenerbahçe'nin 1959 öncesi kazandığı 9, Beşiktaş'ın kazandığı 7 şampiyonluğu var. Galatasaray'ın 1 değil de 8-10 şampiyonluğu olsaydı bu şampiyonluklarla çoktan barışılırdı. Tarih olarak kabul edilir. Belgeselleri çekilirdi. Böyle olur muydu, olmaz mıydı?""Bu şampiyonlukların neden sayılmadığı ortada. İtiraf niteliğinde dilekçe verdiler zaten.""Galatasaray, bazı kulüpleri peşine takıp itiraz ettirmeye çalışacaktır bundan sonra. Ankaragücü, Gençlerbirliği, Ankara Demirspor başvurularını yaptılar. Bu Türk futbolunun tarihini kabul etme sürecidir. Bunun Avrupa'da da sayılmama örneği yok.""Her kulübün başvurusu kendini bağlar. Ankara Demirspor ve Gençlerbirliği başvurdu. Ancak, ben en çok Galatasaray, Ankara Demirspor'un şampiyonluğuna nasıl itiraz edecek onu merak ediyorum; 'Baba Gündüz Türkiye Şampiyonu' derken.O dönemdeki futbolun zorluklarına baktığımız zaman, o dönemki şampiyonlukların emeği çok büyük. Çamurlar içinde, bataklıklar içinde, kalecilerin eldiveni yok. O dönemin şampiyonlukları bu yüzden değerli. Almanya bu yüzden gidip Rapid Wien'in şampiyonluğunu tanıyor.""Fenerbahçe Spor Kulübü olarak biz bu yayın yapmaktan hicap duyuyoruz. 1959 öncesi sayılacak diye çıldırmış durumdalar. Ben aile terbiyesiyle büyüdüm. Galatasaray başkanına bunları söylemekten ötürü hicap duyuyorum ama onlar bunları söylerse biz de böyle konuşmak zorundayız."