Metehan Baltacı'nın doğru kararları!

Galatasaray'da AZ Alkmaar ile oynanan maçtaki performansıyla dikkat çeken Metehan Baltacı'nın geçmişteki kararları kariyerine doğrudan etki etti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Metehan Baltacı'nın doğru kararları!
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01 Aralık 2024 09:21
Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile perşembe günü deplasmanda oynadığı maçta ikinci yarıda oyuna giren ve başarılı performansıyla dikkat çeken Metehan Baltacı, 22 yaşında olmasına rağmen sahada ortaya koyduğu olgun tavırla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı futbolcunun bu gelişimindeki en önemli etken ise alt liglere gidip forma giymesi gösterildi.

KİRALIK GİTTİ

Bu yönüyle takımda oynamadan kalmayı tercih etmek yerine forma şansı bulacağı kulüplere gitmeyi seçen Metehan Baltacı'nın verdiği mesajın önemine dikkat çekildi. 2021/2022 sezonunda ilk olarak TFF 3. Lig'de mücadele eden İskendurunspor'a giden ve 27 maç oynayan Metehan, ertesi sezon ise 1. Lig ekiplerinden Manisaspor'da kiralık olarak forma giydi.

OKAN BURUK'TAN AYRILIĞA VETO

Metehan için en verimli geçirdiği sezon ise geçen sezondu. 1. Lig'de Eyüpspor'a kiralanan Metehan lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 29 maçta oynadı. Süper Lig'e yükselen Eyüpspor, yaz döneminde de ısrarla Metehan'ı istedi ama, teknik direktör Okan Buruk buna izin vermedi. Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu, Metehan'a, "Sana daha fazla şans vereceğim" diyerek takımda kalmasını sağladı.

Sonuçta da bu sezon için Metehan Galatasaray'da kaldı ve verilen şansları iyi kullandı. Sarı-kırmızılı takımda Ozan Kabak ve Emin Bayram'dan sonra altyapıdan bir stoper daha çıkması ise sarı-kırmızılıların bu bölgedeki başarısını gösterdi.

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