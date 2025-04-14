Mete Gazoz, Dünya Kupası'nın ABD ayağında gümüş aldı

Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası'nın ABD ayağında gümüş madalya aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mete Gazoz, Dünya Kupası'nın ABD ayağında gümüş aldı
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14 Nisan 2025 00:32
Okçuluk Dünya Kupası'nın ABD'de düzenlenen ilk ayağına katılan milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Florida eyaletindeki Polk County'de düzenlenen organizasyonda Türkiye'den 8 sporcu mücadele etti.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Mete, erkekler klasik yay finalinde karşılaştığı Alman Florian Unruh'a 7-3 yenilerek 2'nci oldu.

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