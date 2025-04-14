Mete Gazoz, Dünya Kupası'nın ABD ayağında gümüş aldı

Okçuluk Dünya Kupası'nın ABD'de düzenlenen ilk ayağına katılan milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde gümüş madalya kazandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Florida eyaletindeki Polk County'de düzenlenen organizasyonda Türkiye'den 8 sporcu mücadele etti.
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Mete, erkekler klasik yay finalinde karşılaştığı Alman Florian Unruh'a 7-3 yenilerek 2'nci oldu.
Florida eyaletindeki Polk County'de düzenlenen organizasyonda Türkiye'den 8 sporcu mücadele etti.
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Mete, erkekler klasik yay finalinde karşılaştığı Alman Florian Unruh'a 7-3 yenilerek 2'nci oldu.