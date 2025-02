Mete Gazoz: 'Avrupa şampiyonu olacağım'

2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, 7-23 Şubat 2025 tarihleri arasında Samsun'un İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenecek. Şampiyona öncesinde Milli takım ile birlikte hazırlıklarına devam eden Milli sporcu Mete Gazoz, "Avrupa Şampiyonası hazırlığımız çok güzel gidiyor ve her şey yolunda. 2024 Paris Olimpiyatları'ndan sonraki ilk büyük turnuvamızı oynayacağız. Şu an olarak gayet iyi bir şekilde hazırlanıyoruz ve sabırsızlıkla şampiyonanın başlamasını bekliyoruz. Bu şampiyonada Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Zaten şampiyon da olacağım. Erkek takımı olarak da hedefimiz kesinlikle şampiyonluk. Onun dışında bütün kategorilerde çok iddialı sporcularımız var. Çok fazla madalyalı bir Avrupa Şampiyonası bizi bekliyor diyebilirim" diye konuştu.



'2 KEZ ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLAN TEK SPORCU OLMAK İSTİYORUM'



Gelecek hedefleri ve onları destekleyen vatandaşlar hakkında konuşan Mete Gazoz, "Eylül ayında yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda yine Dünya şampiyonu olup, 2 kez üst üste şampiyon olan tek sporcu olmak istiyorum. Bunun dışındaki hedeflerim arasında, 2028'deki Olimpiyatlarda altın madalya kazanarak, 3 altın madalya ile Olimpiyatları tamamlamayı planlıyorum. Ayrıca bizleri severek destekleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Bizim için bu çok kıymetli ve değerli. Turnuvalarda bizler kendi adımızı değil ülkemizi temsil ediyoruz. Ülkemiz için elimizden geleni yapıyoruz. Halkımızın da bizi izlemesi, takip etmesi ve beğenmesi gerçekten harika bir şey. Bu durum benim için bir sonraki turnuvaya daha iyi hazırlanmamı sağlıyor. Bizleri izleyip desteklemeye devam etmeleri halinde biz de onların karşısında daha başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.



'SAMSUN'DA OLMAKTAN HEP MUTLULUK DUYDUK'



Şampiyonanın Samsun'da olmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Gazoz, "Samsun'da olmaktan her zaman çok mutluluk duyuyoruz. Burası çok güzel bir şehir. Samsun halkı bizi her zaman çok güzel karşılıyor. Samsun'da daha önce şampiyonalar yapıldığı için burada yaşayan vatandaşlar buraya çok alışmışlar. Buraya gelip bizleri izlemeleri gerçekten çok güzel bir kitlesi olduğunu gösteriyor. O yüzden buraya gelmekten hep mutluluk duyuyoruz" dedi.