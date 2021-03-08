Mesut Özil'den sosyal medyada destek mesajları

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında sakatlanan ve sahalardan bir süre uzak kalması beklenen Mesut Özil, takımına desteğini sosyal medyadan verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Mesut Özil'den sosyal medyada destek mesajları
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08 Mart 2021 20:46
Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynadığı mücadelede sakatlanan Mesut Özil, Konyaspor maçı sırasında sosyal medyada aktifti.

En az 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen yıldız futbolcu, maçtan önce "Takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum. 3 puanla dönün" sözleriyle iyi dileklerini yolarken, Fenerbahçe'nin ilk yarıyı 2-0 önde tamamlamasının ardından da 3 alev emojisi paylaştı.

Mesut Özil'in bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce kişi tarafından paylaşıldı.



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