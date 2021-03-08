Mesut Özil'den sosyal medyada destek mesajları

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynadığı mücadelede sakatlanan Mesut Özil, Konyaspor maçı sırasında sosyal medyada aktifti.
En az 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen yıldız futbolcu, maçtan önce "Takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum. 3 puanla dönün" sözleriyle iyi dileklerini yolarken, Fenerbahçe'nin ilk yarıyı 2-0 önde tamamlamasının ardından da 3 alev emojisi paylaştı.
Mesut Özil'in bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
En az 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen yıldız futbolcu, maçtan önce "Takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum. 3 puanla dönün" sözleriyle iyi dileklerini yolarken, Fenerbahçe'nin ilk yarıyı 2-0 önde tamamlamasının ardından da 3 alev emojisi paylaştı.
Mesut Özil'in bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce kişi tarafından paylaşıldı.