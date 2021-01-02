Mesut Özil, yaza kadar Arsenal'de kalacak

Mesut Özil'in kış transfer döneminde Arsenal'den ayrılması bekleniyordu ancak iki taraf sözleşme feshi için anlaşamadı.



32 yaşındaki orta sahanın sözleşme süresinin sonuna kadar takımda kalması kesinleşti.



MIKEL ARTETA GÖZDEN ÇIKARDI



Arsenal formasıyla uzun süredir maça çıkmayan ve son olarak lig kadrosuna da alınmayan Mesut Özil, teknik direktör Arteta'nın gözünden tamamen düştü.



Türk asıllı Alman oyuncu, haftalık 350 bin poundluk maaşı nedeniyle uzun süredir tartışma konusu oldu. Mesut'un, Topçular'la çıktığı son maç Mart ayında West Ham United'a karşıydı.



