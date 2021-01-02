Mesut Özil, yaza kadar Arsenal'de kalacak

Arsenal, yazın sözleşmesi sona erecek olan Mesut Özil'le kontrat feshi konusunda anlaşma sağlayamadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mesut Özil, yaza kadar Arsenal'de kalacak
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02 Ocak 2021 20:26
Mesut Özil'in kış transfer döneminde Arsenal'den ayrılması bekleniyordu ancak iki taraf sözleşme feshi için anlaşamadı.

32 yaşındaki orta sahanın sözleşme süresinin sonuna kadar takımda kalması kesinleşti.

MIKEL ARTETA GÖZDEN ÇIKARDI

Arsenal formasıyla uzun süredir maça çıkmayan ve son olarak lig kadrosuna da alınmayan Mesut Özil, teknik direktör Arteta'nın gözünden tamamen düştü.

Türk asıllı Alman oyuncu, haftalık 350 bin poundluk maaşı nedeniyle uzun süredir tartışma konusu oldu. Mesut'un, Topçular'la çıktığı son maç Mart ayında West Ham United'a karşıydı.



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