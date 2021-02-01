Mesut Özil, Hatayspor maçı kadrosunda

Süper Lig'in 22. haftasını lider tamamlayan Fenerbahçe, 23. haftada salı günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.
Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak.
Süper Lig'de oynadığı son 8 mücadelede 1 beraberlik ve 7 galibiyet alan sarı-lacivertliler, rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe, 23. haftaya 45 puanla lider giriyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.
- Gökhan Gönül ve Ferdi Kadıoğlu döndü
Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlık yaşadığı için takımdan ayrı kalan kaptan Gökhan Gönül, Atakaş Hatayspor maçı kadrosuna aldı
Sarı-lacivertlilerde Gökhan'ın yanı sıra omzundaki sakatlığı atlatan ve son idmanda takımla çalışan Ferdi Kadıoğlu da teknik direktör Erol Bulut'un tercih ettiği isimlerden oldu
- Fenerbahçe'de 7 eksik
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand, kadroda yer almadı
Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlıkları devam eden Diego Perotti, Pelkas ve Sinan Gümüş ile yeni transfer İrfan Can Kahveci de Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Jose Sosa da kafilede bulunmadı
- Mesut Özil kadroda
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mesut Özil'in, Atakay Hatayspor maçında, ilk kez kadroda yer aldı
Fenerbahçe, Hatayspor maçı kadrosunu açıkladı
Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak.
Süper Lig'de oynadığı son 8 mücadelede 1 beraberlik ve 7 galibiyet alan sarı-lacivertliler, rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe, 23. haftaya 45 puanla lider giriyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.
- Gökhan Gönül ve Ferdi Kadıoğlu döndü
Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlık yaşadığı için takımdan ayrı kalan kaptan Gökhan Gönül, Atakaş Hatayspor maçı kadrosuna aldı
Sarı-lacivertlilerde Gökhan'ın yanı sıra omzundaki sakatlığı atlatan ve son idmanda takımla çalışan Ferdi Kadıoğlu da teknik direktör Erol Bulut'un tercih ettiği isimlerden oldu
- Fenerbahçe'de 7 eksik
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand, kadroda yer almadı
Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlıkları devam eden Diego Perotti, Pelkas ve Sinan Gümüş ile yeni transfer İrfan Can Kahveci de Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Jose Sosa da kafilede bulunmadı
- Mesut Özil kadroda
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mesut Özil'in, Atakay Hatayspor maçında, ilk kez kadroda yer aldı
Fenerbahçe, Hatayspor maçı kadrosunu açıkladı