Mesut Özil, Hatayspor maçı kadrosunda

Süper Lig'in 22. haftasını lider tamamlayan Fenerbahçe, 23. haftada salı günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak.Süper Lig'de oynadığı son 8 mücadelede 1 beraberlik ve 7 galibiyet alan sarı-lacivertliler, rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.Fenerbahçe, 23. haftaya 45 puanla lider giriyor.İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlık yaşadığı için takımdan ayrı kalan kaptan Gökhan Gönül, Atakaş Hatayspor maçı kadrosuna aldıSarı-lacivertlilerde Gökhan'ın yanı sıra omzundaki sakatlığı atlatan ve son idmanda takımla çalışan Ferdi Kadıoğlu da teknik direktör Erol Bulut'un tercih ettiği isimlerden olduFenerbahçe, Atakaş Hatayspor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunankadroda yer almadıBu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlıkları devam edenile yeni transferde Hatayspor maçında forma giyemeyecek.da kafilede bulunmadıFenerbahçe'nin yeni transferlerinden dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mesut Özil'in, Atakay Hatayspor maçında, ilk kez kadroda yer aldıFenerbahçe, Hatayspor maçı kadrosunu açıkladı