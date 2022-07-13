Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye veda

Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Fenerbahçe'ye veda etti.



Sarı-lacivertli takımla anlaşarak kontratını fesheden 33 yaşındaki futbolcunun Instagram hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:



"Hayatı hayat yapan şeylerden biri belirsizliklerle dolu olması. Her zaman planlarımız, arzularımız, dileklerimiz istediğiniz doğrultuda gitmeyebiliyor. Çocukluk hayalim olan Fenerbahçe forması ile daha çok forma şansı bularak başarılar elde etmek istemiştim. Fenerbahçe camiasına ve taraftarına bana gösterdikleri ilgi ve alaka teşekkür ediyorum"





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