Mesut Özil: 'Bize yakışmadı beyler!'

Fenerbahçe'de Gaziantep FK karşısında alınan mağlubiyet sonrası soyunma odasında başta kaptan Mesut olmak üzere sahada yapılan hatalara tepki ve üzüntü vardı.



Fenerbahçe'nin bu kadar bireysel hata yapamayacağı görüşünde olan oyuncu grubu, büyük bir fırsatı kaçırmanın üzüntüsünü yaşarken soyunma odasında tansiyonun yükseldiği konuşmalar yaşandı.



MESUT ÖZİL: "YAKIŞMADI"



Kaptan Mesut Özil, takım arkadaşları ile yüksek sesle bir konuşma yaparken, sonuçların Fenerbahçe'ye yakışmadığını dile getirdi.



VITOR PEREIRA, ÖĞRENCİLERİYLE BİRLİKTE ÜZÜLDÜ



Teknik Direktör Vitor Pereira ise oyuncuları ile birlikte üzüntü yaşarken, Gaziantep FK mücadelesini yaptıkları bireysel hatalarla rakibe kendilerinin verdiğini söyledi.



FENERBAHÇE'Yİ YIKAN 3 HATA



Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de yenilen tüm gollerde oyuncuların bireysel hatası damga vurdu.



1- DAKİKA 7: Gustavo'nun hatalı pasında topu kontrol eden Figuiredo, kaleci Berke'nin ileri çıktığını görünce 45 metreden vurup boş kaleye golü attı: 1-0.



2- DAKİKA 53: Muhammet'in kullandığı serbest atış sonrası Figuiredo, ceza sahasında Ferdi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Verilen penaltı sonrası Maxim'in golüyle skor 2-1'e geldi.



3- DAKİKA 72: Kim'in hatalı kafa pasında topu yakalayan Figuerido ile başlayan atakta Muhammet-Furkan paslaşması sonucu topla son buluşan Figuerido, kalecinin sağından topu filelere gönderdi: 3-2.



BERKE ÖZER ORTA SAHADAN GOL YEDİ, BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI



Gaziantep FK'ya konuk olan Fenerbahçe'de Berke Özer, müsabakanın 8. dakikasında orta sahadan yediği gol sonrası büyük üzüntü yaşadı.



Mücadelenin henüz 8. dakikasında sahalarda ender rastlanan bir gol atıldı. Gaziantep FK'da Figueiredo, Fenerbahçe kalecisi Berke Özer'in önde olduğunu gördü ve direkt kaleye vurdu. Figueredo'nun yaklaşık 43 metreden yaptığı vuruşta Berke Özer'in üzerinden top ağlarla buluştu. Gol sonrası Berke büyük üzüntü yaşadı.











