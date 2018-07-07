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Mesut Bakkal: "Emre Akbaba'yı alan şampiyon olur"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, futbolcusu Emre Akbaba hakkındaki transfer iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
Mesut Bakkal: 'Emre Akbaba'yı alan şampiyon olur'
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07 Temmuz 2018 14:19
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, futbolcusu Emre Akbaba hakkındaki transfer iddialarına ilişkin, "Bilindiğiz gibi bütün takımlar istiyor. Kulüp de gitmesinden yana. Şu ana kadar olan bir şey yok. Kaldığı sürece de kullanacağım. Emre'yi alan takım kazanır." dedi.

Antalya temsilcisi, Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 2018-2019 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.

Deivson Rogerio da Silva (Bobo) ile anlaşmaya varan, Djalma Campos ve Wanderson Baiano'nun yanı sıra iki de yerli oyuncuyu kadrosuna katan Alanyaspor, bu sezon Süper Lig'in zirvesine oynayan bir takım olmayı amaçlıyor.

Teknik direktör Mesut Bakkal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum kampının iyi geçtiğini ve tesisleri beğendiğini söyledi.

Emre, antrenmanlara devam ediyor

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra çok sayıda takımla adı transferde anılan futbolcusu Emre Akbaba'nın durumunu değerlendiren Bakkal, şu değerlendirmede bulundu:

"Bilindiği gibi bütün kulüpler istiyor. Kulüp de gitmesinden yana. Şu ana kadar olan bir şey yok. Kaldığı sürece de kullanacağım. Emre'yi alan takım kazanır. Değerini bulduğu zaman verilecek. Şu anda inanılmaz derecede düzgün ve karakterli bir şekilde antrenmanlara devam ediyor."

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