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Messi'siz Barcelona, Sevilla'ya direnemedi!

İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk maçında Sevilla, Barcelona'yı 2-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Messi'siz Barcelona, Sevilla'ya direnemedi!
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24 Ocak 2019 01:23
İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Sevilla ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 58'i gösterdiğinde sahneye Pablo Sarabia çıktı ve SDevilla'yı öne geçirdi. Karşılaşmanın 76. dakikasında Wissam Ben Yedder farkı 2'ye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Sevilla, Barcelona'yı 2-0 mağlup etti. Rövanş maçı 30 Ocak'ta Camp Nou'da oynanacak.

Lionel Messi, Barcelona'nın maç kadrosunda yer almadığı için dakika almadı.

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