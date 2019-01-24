İspanya Kral Kupası çeyrek final maçındailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.Dakikalar 58'i gösterdiğinde sahneye Pablo Sarabia çıktı ve SDevilla'yı öne geçirdi. Karşılaşmanın 76. dakikasında Wissam Ben Yedder farkı 2'ye çıkardı.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Sevilla, Barcelona'yı 2-0 mağlup etti. Rövanş maçı 30 Ocak'ta Camp Nou'da oynanacak.Lionel Messi, Barcelona'nın maç kadrosunda yer almadığı için dakika almadı.