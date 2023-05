Messi'nin hastalığı ortaya çıktı!

Dünyaca yıldız Messi hastalığı ne? Yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin hastalığı merak ediliyor. Brezilya'nın efsane futbolcularından Romario Messi'nin hastalığını açıklamıştı. Peki, Messi'nin hastalığı ne? Rosario, Arjantin'de doğan Messi otistik mi, Asperger Sendromu'na mı sahip? 35 yaşında olan Messi otizm hastası mı? Süper Lig'in yıldızı Lionel Messi hasta mı? İşte detaylar...



MESSİ'NİN HASTALIĞI NE? Brezilyalı efsane Romario, "Messi, Asperger Sendromu'na sahip. Dikkati toplamak ve her şey üzerinde konsantrasyon sahibi olmak gibi hediyesi vardır." dedi.



LİONEL ANDRES MESSİ OTİZM HASTASI MI? Asperger Sendromu adı verilen ve bir çeşit otizm olarak kabul edilen hastalığın 2 8 yaşındaki oyuncuda da bulunduğunu belirten Romario, "Bu otizmin yumuşak bir boyutudur. Dikkati toplamak ve her şey üzerinde konsantrasyon sahibi olmak gibi bir hediyesi vardır. Newton ve Einstein da bu hastalığın aynısına sahiptiler. Asperger sendromu ile Messi'ye etkileyici bir yetenek veriyor, futboldaki başarısını etkiliyor" dedi.



Leo Messi ne hastası?



Messi 5 yaşında, babasının antrenörlüğünü yaptığı Grandoli adlı futbol takımında forma giymeye başladı. 1995'te, doğduğu şehir Rosairo'nun takımı Newell's Old Boys'un altyapısına geçti. 11 yaşında kendisine büyüme hormonu eksikliği teşhisi konuldu.



ASPERGER SENDROMU NEDİR? Aynı zamanda yüksek işlevli otizm türlerinden biri olduğu düşünülen Asperger sendromu esasen otistik spektrum bozukluğu yani kısaca OSB adı verilen geniş bir tanı yelpazesinin parçasıdır.



Otistik spektrum bozukluğu, bir kişinin başkalarıyla nasıl algıladığını ve sosyalleştiğini etkileyen, sosyal etkileşim ve iletişimde sorunlara neden olan beyin gelişimi ile ilgili bir durumdur. Otistik spektrum bozukluğu olan bireyler sosyalleşme ve sosyal becerilerde zorluk yaşarlar. İlgi alanları spesifik olma eğilimindedir, katı rutinleri takip etmeye yönelirler ve örneğin el çırpma gibi sıklıkla tekrarlayan davranışlar gösterirler.

Geçmişte Asperger sendromunun diğer otistik spektrum bozukluklarından ayrı tanımlanmasının nedeni, Asperger'li bireylerin ortalama veya ortalamanın üzerinde dil ve zeka yeteneklerinin olduğunun gözlemlenmiş olmasıdır.