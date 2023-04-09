Messi Nice deplasmanında üç puanı getirdi

Ligue 1'in 30. haftasında PSG, Nice deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Messi Nice deplasmanında üç puanı getirdi
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09 Nisan 2023 00:02
Ligue 1'in 30. haftasında PSG, deplasmanda Nice'e konuk oldu.

Allianz Riviera'da oynanan maçı PSG 2-0 kazanarak üç puanı alarak liderliğini sürdürdü.

Lionel Messi'nin 26. dakikada attığı golle öne geçen PSG, ilk yarıyı 1-0 tamamladı. İkinci yarıda rakibine göz açtırmayan Paris ekibi, bu kez Messi'nin asisti ve Sergio Ramos'un golüyle farkı ikiye çıkararak üç puanı almayı başardı.

Bu sonuçla PSG, 69 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Nice ise üst üste 5. maçında da puan kaybederek 45 puanda kaldı.

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