Messi: "Kısa bir süre dinlemem gerek"

Arjantin Milli Takımı'nın kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkartılan Lionel Messi, üzgün olduğunu ve sakatlığı nedeniyle kısa bir süre dinlenmesi gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Messi: 'Kısa bir süre dinlemem gerek'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Mart 2025 23:31
Arjantin Milli Takımı'nın kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkartılan Lionel Messi, sakatlığıyla ilgili açıklamada bulundu.

Messi, "Bu önemli maçları kaçıracağım için çok üzgünüm. Gerçekten oynamayı çok istiyordum ama küçük bir sakatlık nedeniyle kısa bir süre dinlemem gerekiyor. Bu yüzden orada olamayacağım. Her taraftar gibi ben de takımımızı destekleyeceğim ve tezahürat yapacağım. Haydi Arjantin!" ifadelerini kullandı.

Lionel Messi, sakatlığı nedeniyle Arjantin Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı Brezilya ve Uruguay maçlarını kaçıracak.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery