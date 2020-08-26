Messi için Guardiola devrede!

Lionel Messi'nin eski hocası Pep Guardiola'nın oyuncunun Manchester City'e transferi için geçtiğimiz günlerde görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Messi için Guardiola devrede!
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26 Ağustos 2020 00:44
Barcelona'da Messi'nin ayrılık kararının yankıları tüm hızıyla sürerken Catalunia Radio'dan Guardiola iddiası geldi.

Habere göre Guardiola'nın Messi ile transfer konusunda birkaç gün önce konuşma gerçekleştirdiği iddia edildi. Messi ile çalışmayı çok istediği bilinen Guardiola'nın süper yıldız için ikna turu yaptığı belirtildi.

Öte yandan Manchester City'nin Messi transferi için ayırdığı bütçenin 300 milyon euro olduğu ifade edildi.

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