Messi'den Barcelona'ya övgü!

Inter Miami forması giyen Lionel Messi, Hansi Flick yönetimindeki Barcelona içimn övgü dolu sözler kullandı. Flick'ten de Messi'ye cevap geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Messi'den Barcelona'ya övgü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Kasım 2024 16:12
Inter Miami forması giyen Lionel Messi, Barcelona ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Takımın performansıyla ilgili konuşan Messi, "Hansi Flick beni şaşırtmadı. Barcelona'yı muhteşem buluyorum. Genç oyuncuların son birkaç yıldır fırsat bulması muhteşem bir şey. Onlara fırsat ve güven verildiğinde bu şekilde karşılık veriyorlar çünkü kulübü herkesten daha iyi biliyorlar ve çocukluklarından bu yana böyle oynayamaya alışkınlar." dedi.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'ten de Messi'nin bu sözlerine cevap geldi. Alman teknik adam, "Tüm zamanların en iyi oyuncusunun takım ve yaptıklarımız hakkında iyi şeyler söylemesi benim için bir onur. Takımı takip etmesi ve gençlere bu kadar saygı göstermesi çok anlamlı." sözlerini kullandı.

BARCELONA'NIN PERFORMANSI

Hansi Flick yönetiminde Barcelona, ligde 13 maçta topladığı 33 puanla ligde Real Madrid'in 6 puan önünde lider durumda bulunuyor. Katalan temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 9 puan topladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery