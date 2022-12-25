Mertens: "Galatasaray isterse seve seve imzalarım"

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Anderlecht'e geri döneceği iddialarının doğru olmadığını ifade etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Mertens: 'Galatasaray isterse seve seve imzalarım'
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25 Aralık 2022 12:58
Dries Mertens
Dries Mertens
Galatasaray
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens, Belçika basınında yer alan transfer iddiasının doğru olmadığını söyledi.

Belçika basını, Anderlecht'in Dries Mertens'i kadrosuna katmak istediğini ileri sürdü. Galatasaray'la 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan deneyimli yıldızın sezonun bitmesiyle birlikte, Belçika ekibine geri dönebileceği belirtildi.

MERTENS YALANLADI

Kariyerinde PSV ve Napoli gibi takımlarda forma giyen Mertens, Anderlecht altyapısında yetişmişti. Buna karşılık Mertens, Belçika basınında yer alan iddianın doğru olmadığını söyledi.

"SEVE SEVE İMZA ATARIM"

Galatasaray'la 1+1 yıllık sözleşmesi olduğunu kaydeden yıldız oyuncu, "Galatasaray kalmamı isterse seve seve imza atarım" şeklinde konuştu. 

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