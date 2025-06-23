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Mertens futbolu bıraktı

Dries Mertens, 3 Temmuz'da oynanacak olan Marek Hamsik'e veda maçıyla futbolu bırakacağını açıkladı.

calendar 23 Haziran 2025 01:36 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2025 01:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mertens futbolu bıraktı
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Galatasaray'la sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki Dries Mertens futbola veda etti.

Dries Mertens, 3 Temmuz'da oynanacak olan Marek Hamsik'e veda maçında futbola veda edeceğini açıkladı.

Kariyerinde AGOVV, Utrecht, PSV ve Napoli formaları giyen Mertens, 2022 yazında transfer olduğu Galatasaray ile 3 şampiyonluk kazandı.

Mertens, Galatasaray kariyerinde çıktığı 136 resmi maçta 25 gol atıp 44 asist yaptı.


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