Mertens açıkladı: Futbolu bırakıyor mu?

Galatasaraylı futboldu Dries Mertens, Belçika Milli Takımı'na çağrılmamasıyla ilgili Belçika basınına açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Mertens açıkladı: Futbolu bırakıyor mu?
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28 Kasım 2023 15:20
Son güncelleme 28 Kasım 2023 15:22
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Mertens, ülkesi basınından Le Soir'e açıklamalarda bulundu.

Belçika Milli Takımı'na alınmaması hakkında konuşan Mertens, "Milli takıma alınmamak canımı yakmıyor. Tedesco ile çok iyi bir konuşma gerçekleştirdik ve ona çok saygı duyuyorum. Hatta İstanbul'a sırf benimle konuşmak için gelmesi çok hoştu. Bana her şeyi çok net anlattı." dedi.

Milli takımdan emekli olmadığını belirten tecrübeli oyuncu, "Tedesco'ya söyledim; eğer mümkün olursa milli takıma gitmeye her zaman hazırım. Ancak daha genç oyuncuların tercih edilmesini anlıyorum. Benden daha uygun hatta daha iyi oyuncular olabilir." ifadelerini kullandı.

Son olarak "Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmen bitiyor. Futbol devam edecek misin?" sorusunu yanıtlayan Mertens, "Şu an için ihtimaller yüzde 50-50. Peki Vertonghen beni Anderlecht'te 1 yıl oynamam için çağırırsa? Ona 'hayır' derim." sözlerini sarf etti.

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