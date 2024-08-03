Mert Hakan Yandaş'tan Süper Kupa sonrası paylaşım

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Süper Kupa'da Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5-0 yendiği maçın ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan Yandaş'tan Süper Kupa sonrası paylaşım
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03 Ağustos 2024 22:49
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Süper Kupa'da Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5-0 yendiği maçın ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Sarı ve lacivert emojiler kullanarak İrfan Can Kahveci ve kendisinin gol sevincini paylaşan Mert Hakan Yandaş'ın bu paylaşımı, Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında aldığı farklı mağlubiyete gönderme olarak yorumlandı.

Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımı, sosyal medyada kısa süre içinde Fenerbahçeli taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

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