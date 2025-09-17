17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
1-022'
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
0-021'
17 Eylül
Ajax-Inter
22:00
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
22:00
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
17 Eylül
PSG-Atalanta
22:00
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
0-07'
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
0-07'
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
0-07'
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
22:00
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
21:00

Mert Hakan'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, Alanyaspor ile oynanacak erteleme maçı öncesinde konuştu.

Mert Hakan'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş, sakatlığı ve sarı-lacivertli takımdaki son gelişmelerle ilgili konuştu.

NE ZAMAN DÖNECEK?

Sakatlığı hakkında bilgi veren Mert Hakan Yandaş "Tam döndüm sayılmaz, 5,5 ay oldu toplamda. 2-3 hafta sonra takımla idmanlara başlayacağım. Diğer milli aradan sonra inşallah maç oynayabilecek seviyeye geleceğim. Eksiklik var kadroda, hocamız da takımın yanında olmamı tercih etti. Bu dönem benim için çok zordu. Saha içinde katkı veremedim ama saha dışında maksimum katkı vermeye çalıştım. Atlatmak üzereyim, az kaldı." dedi.


"TEDESCO'NUN YANINDAYIZ"

Teknik adam değişikli hakkında açıklama yapan Mert Hakan Yandaş "Fenerbahçe kaptanı olarak üzerimde büyük bir sorumluluk var. Birçok yeni oyuncumuz var ama kaynaşma, yakımlık çok çabuk oldu. Geçen hafta da yeni hoca geldi, bir haftalık süreci çok çabuk geçtik. Hocamızla tribüne gittik ve onun yanında olduğumuzu göstermeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

"KEREM AKTÜRKOĞLU'NU KARŞILADIĞIMDA DA..."

Mert Hakan Yandaş ayrıca "İyi birliktelik gösterdik, hocayı da iyi karşıladık. Birlikteliğimizi başka yerlere çekmek isteyen insanlar oldu. Kerem Aktürkoğlu kardeşimizi karşıladığımızda da söyledim. 'Sen ben yok Fenerbahçe' var dedik. Bu sene de hepimiz öyle düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Son olarak Mert Hakan Yandaş "Kendimden önce Fenerbahçe'yi düşünmeye başlayalı çok oldu. İnşallah bizim birlikteliğimizi kimse bozamayacak. Şampiyonluk için hepimiz birlikte mücadele edeceğiz." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
