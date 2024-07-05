Mert Günok'tan Rahmi Koç'a teşekkür

Milli futbolcu Mert Günok, Rahmi Koç'un tebrik mesajına cevap verdi.
A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Rahmi Koç'un kendisine yazdığı tebrik mesajını cevapladı.
Mert Günok, Rahmi Koç'a yönelik yazdığı teşekkür mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Değerli büyüğümüz Sayın Rahmi Koç beyefendinin ince düşüncesi için çok teşekkür ederim. Güzel sözleri ve dilekleri beni çok onore etti. Takım arkadaşlarımla birlikte ülkemizi temsil ettiğimiz her maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Saygılarımı sunarım."
RAHMİ KOÇ NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş'ın resmi hesabından paylaştığı mesajda Rahmi Koç, şu sözleri sarf etmişti;
"Mert Evladım, yaptığın plonjon ile gelen gole mani olup Türkiye'nin kaderini değiştirdin. Seni candan tebrik ediyorum. Aman sağlığına dikkat et. Başarılarının devamını diler, gözlerinden öperim."
A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Rahmi Koç'un kendisine yazdığı tebrik mesajını cevapladı.
Mert Günok, Rahmi Koç'a yönelik yazdığı teşekkür mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Değerli büyüğümüz Sayın Rahmi Koç beyefendinin ince düşüncesi için çok teşekkür ederim. Güzel sözleri ve dilekleri beni çok onore etti. Takım arkadaşlarımla birlikte ülkemizi temsil ettiğimiz her maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Saygılarımı sunarım."
RAHMİ KOÇ NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş'ın resmi hesabından paylaştığı mesajda Rahmi Koç, şu sözleri sarf etmişti;
"Mert Evladım, yaptığın plonjon ile gelen gole mani olup Türkiye'nin kaderini değiştirdin. Seni candan tebrik ediyorum. Aman sağlığına dikkat et. Başarılarının devamını diler, gözlerinden öperim."
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