Mert Günok 'dalya' dedi

Beşiktaş'ın deneyimli kalecisi Mert Günok, siyah-beyazlı formayla 100. maçına Athletic Bilbao karşısında çıkarak önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mert Günok 'dalya' dedi
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23 Ocak 2025 08:19
Siyah-Beyazlı ekibin tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Beşiktaş formasıyla 100. maçına Athletic Bilbao karşısında çıktı.

35 yaşındaki file bekçisi, Bilbao maçıyla birlikte dalya dedi.

Öte yandan Bolu'da yaşanan yangın felaketi nedeniyle tecrübeli file bekçisine, maç öncesinde plaket verilmedi. Mert maç sonrasında, "Ülkemizde yaşanan kötü olay sonrasında maça çıkıp güzel bir galibiyet almak tabii ki değerli ama futboldan daha önemli şeyler var" dedi.

BOLU'DAKİ FELAKET UNUTULMADI

Beşiktaşlı futbolcular, Athletic Bilbao ile maç öncesinde ısınmaya 'Başımız sağ olsun' pankartıyla çıktı. Öte yandan karşılaşma öncesinde felakette hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ayrıca karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte Siyah- Beyazlı taraftarlar, 1 dakika boyunca tezahürat yapmadı.

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