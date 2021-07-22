Mert Günok, Beşiktaş'a imza atacak

Beşiktaş, Avrupa'dan iyi bir teklif gelmesi halinde kaleci Ersin Destanoğlu'nu gönderip, yerine Medipol Başakşehir'den Mert Günok'u transfer etmek istiyordu. Ancak Destanoğlu için beklenen rakamlar gelmedi. 20 yaşındaki eldiven büyük olasılıkla siyah-beyazlı takımda devam edecek. Yönetim ise Ersin'in kalması halinde bile Mert'i kadroya katma kararı aldı.
BEŞİKTAŞ'TAN 1 MİLYON EURO
Yapılan görüşmelerde 32 yaşındaki kaleci, Beşiktaş'ta forma giymeyi kabul etti ve pazarlıklarda fazla zorluk çıkarmadan teklife "Evet" dedi. Başkan Ahmet Nur Çebi, milli kaleciye 2 yıllık kontrat ve senelik 1 milyon Euro maaş önerdi. Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlılar, Mert'in kulübü Medipol Başakşehir'e de 1 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti.
BAYRAM SONRASI AÇIKLANACAK
Yönetim, bayram sonrasında bu transfere nokta koyacak. Bu arada geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertlilerle 29 maça çıkan ve kalesinde 50 gol gören Mert, son haftalarda eldivenleri Volkan Babacan'a kaptırmıştı.
BEŞİKTAŞ'TAN 1 MİLYON EURO
Yapılan görüşmelerde 32 yaşındaki kaleci, Beşiktaş'ta forma giymeyi kabul etti ve pazarlıklarda fazla zorluk çıkarmadan teklife "Evet" dedi. Başkan Ahmet Nur Çebi, milli kaleciye 2 yıllık kontrat ve senelik 1 milyon Euro maaş önerdi. Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlılar, Mert'in kulübü Medipol Başakşehir'e de 1 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti.
BAYRAM SONRASI AÇIKLANACAK
Yönetim, bayram sonrasında bu transfere nokta koyacak. Bu arada geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertlilerle 29 maça çıkan ve kalesinde 50 gol gören Mert, son haftalarda eldivenleri Volkan Babacan'a kaptırmıştı.