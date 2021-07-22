Mert Günok, Beşiktaş'a imza atacak

Beşiktaş, Başakşehir'in kalesini koruyan milli kaleci Mert Günok'un transferinde sona geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mert Günok, Beşiktaş'a imza atacak
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22 Temmuz 2021 09:33
Beşiktaş, Avrupa'dan iyi bir teklif gelmesi halinde kaleci Ersin Destanoğlu'nu gönderip, yerine Medipol Başakşehir'den Mert Günok'u transfer etmek istiyordu. Ancak Destanoğlu için beklenen rakamlar gelmedi. 20 yaşındaki eldiven büyük olasılıkla siyah-beyazlı takımda devam edecek. Yönetim ise Ersin'in kalması halinde bile Mert'i kadroya katma kararı aldı.

BEŞİKTAŞ'TAN 1 MİLYON EURO

Yapılan görüşmelerde 32 yaşındaki kaleci, Beşiktaş'ta forma giymeyi kabul etti ve pazarlıklarda fazla zorluk çıkarmadan teklife "Evet" dedi. Başkan Ahmet Nur Çebi, milli kaleciye 2 yıllık kontrat ve senelik 1 milyon Euro maaş önerdi. Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlılar, Mert'in kulübü Medipol Başakşehir'e de 1 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti.

BAYRAM SONRASI AÇIKLANACAK

Yönetim, bayram sonrasında bu transfere nokta koyacak. Bu arada geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertlilerle 29 maça çıkan ve kalesinde 50 gol gören Mert, son haftalarda eldivenleri Volkan Babacan'a kaptırmıştı.




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