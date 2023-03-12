Mert Günok: 'Benim için onurdur!'

Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Mert Günok, Medipol Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Mert Günok "Seyir sevki olarak iyi bir maç yoktu ama gol yemeden galip gelmek önemliydi. Devam edeceğiz." dedi.



Milli Takım'la ilgili görüşü sorulan Mert Günok "Stefan Kuntz'un takdiri... Bundan önce de birçok kez Milli Takım'da görev aldım. Geçen sene talihsiz bir sakatlık yaşadım. Pes etmek lügatımda yok. Kendimden vazgeçmedim. Milli Takım'a her zaman hazırım. Orada yeniden olmak bir onurdur." diye konuştu.





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