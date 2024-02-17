Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.



Sivasspor, 18. dakikada Rey Manaj ile öne geçti. Hatayspor bu gole 75. dakikada Mehdi Boudjemaa ile karşılık verdi. Boudjemaa, bu golle birlikte kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşadı.



Hatayspor, 80. dakikada Halil Dervişoğlu'nun düşürülmesi sonrası penaltı kazandı. Hakem Ümit Öztürk, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı kararını iptal etti.



Bu sonucun ardından Hatayspor 29, Sivasspor 34 puana yükseldi.



Hatayspor, Süper Lig'in bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanına gidecek. Sivasspor, sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



18. dakikada Sivasspor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Bartuğ Elmaz sert vurdu. Topun savunmada Massanga Matondo'nun eline çarpması sonucu Sivasspor serbest vuruş kazandı. Ceza sahasının hemen dışında topun başına geçen Manaj'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1



30. dakikada Dele-Bashiru'nun pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Halil İbrahim Dervişoğlu'nun sert vuruşunu defansta Caner Osmanpaşa uzaklaştırdı.



45. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Faruk Beyaz kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural da kaldı.



Karşılaşmanın ilk yarısını Sivasspor 1-0 önde kapattı.



MAÇTAN DAKİKALAR





48. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu'nun dar açıdan sert vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu çeldi. Ceza sahasında boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.



61. dakikada Dadashov'un pasında rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Ömer Faruk Beyaz, topa sert vurdu. Kaleci Ali Şaşal Vural'ın tokatladığı topu savunma uzaklaştırdı.



75. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği sağladı. Ev sahibi ekibin bu dakikada sağ taraftan kazandığı serbest atışta Kamil Ahmet Çörekçi, topu ceza alanına gönderdi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında kontrol eden Boudjemaa'nın sert ve düzgün şutunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-1.



80. dakikada Halil Dervişoğlu, ceza sahasında Hakan Arslan ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen Ümit Öztürk, penaltı kararını iptal etti.



90+4. dakikada Hatayspor'un ceza sahası dışından kazandığı serbest atışta Fernandes topun başına geçti. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.



Karşılaşma, 1-1 sona erdi.



Stat: Mersin



Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Kısal, Osman Gökhan Bilir



Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Rivas, Kilama, Maksimovic, Cemali Sertel (Dk. 88 Strandberg), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 65 Kamil Ahmet Çörekçi), Massanga Matondo, Abdulkadir Parmak (Dk. 46 Rui Pedro), Dele-Bashiru (Dk. 65 Boudjemaa), Dadashov (Dk. 65 Fernandes), Halil Dervişoğlu



EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Appindangoye, Charisis (Dk. 83 Camara), Manaj, N'Jie (Dk. 66 Hakan Arslan), Emrah Başsan (Dk. 66 Menig), Bartuğ Elmaz (Dk. 90+3 Caktas), Poungouras, Caner Osmanpaşa, Turgunboev (Dk. 83 Murat Paluli)



Goller: Dk. 18 Manaj (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 75 Boudjemaa (Atakaş Hatayspor)



Sarı kartlar: Dk. 67 Rui Pedro (Atakaş Hatayspor), Dk. 74 Uğur Çiftçi (EMS Yapı Sivasspor)



