Merkezefendi yine dipte

Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 7 mağlubiyetin ardından geçen hafta yabancısız kalan Karşıyaka'yı evinde yenerek ligde kalma yarışında umut tazeleyen Merkezefendi Belediyesi Basket, Beşiktaş deplasmanında yine dağıldı.



Güçlü rakibine İstanbul'da 102-77 gibi farklı skorla mağlup olmaktan kurtulamayan Denizli temsilcisi 3 galibiyette kalarak bitime 12 maç kala dibe demir atmayı sürdürdü.



Kalan haftalarda kurtuluş savaşı verecek Merkezefendi'de Antrenör Zafer Aktaş, "Eğer var olmak istiyorsak bu mücadeleden çok daha fazlasını rakip sahalarda da göstermek zorundayız. Beşiktaş zorlu bir takım ve deplasmanları da aynı şekilde zorlu ancak bizim ilk yarıdan maçtan kopmamız ciddi bir sorun. Daha sert olmalı ve agresifliğimizi daha uzun dakikalara yaymalıyız" dedi.



