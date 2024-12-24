Merkezefendi fark yedi, başkan hakemlere yüklendi

Merkezefendi Basketbol Takım Başkanı Veli Deveciler, Anadolu Efes maçında hakem kararlarına sert çıkış yaptı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Merkezefendi fark yedi, başkan hakemlere yüklendi
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24 Aralık 2024 13:23
Basketbol Süper Ligi'nde evinde güçlü rakibi Anadolu Efes'e de baştan sona geride götürdüğü maçta 33 sayı farkla 96-63 mağlup olarak 11 haftada 2 galibiyetle düşme hattında kalan Merkezefendi Belediyesi Basket'te Başkan Veli Deveciler faturayı hakemlere çıkardı. 

Denizli temsilcisinde Başkan Deveciler karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımda üstü kapalı olarak hakemlere, "Bazı adamlar bu kulüplerin ne büyük emeklerle lige renk katmaya çalıştıklarından habersiz. Keyifle basketbol izlemek isteyen 5000 kişiyi böyle bir maçta öfkelendirebilen adamların belli ki hesapları başka. Onları Allah'a havale ediyorum. Çünkü başka bir yer yok!!!" ifadeleriyle tepki gösterdi.
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